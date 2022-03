PSG Mercato : AS Monaco, Leonardo sur un coup sublime en attaque

Publié par Thomas le 02 mars 2022 à 11:17

Alors que le PSG retrouve de plus en plus d'espoir dans le dossier Kylian Mbappé, Leonardo prévoit une opération incroyable à 35 millions d'euros.

PSG Mercato : Paris sort l’artillerie lourde pour Mbappé

C’est un petit coup de tonnerre qui s’abat sur la planète foot ce mercredi. À quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision publique sur son avenir, de quoi laisser miroiter les spéculations les plus folles. Si le Real Madrid, principal prétendant au joueur, fait figure depuis des mois de grand favori pour récupérer le génie tricolore cet été, la tendance aurait changé ces derniers temps, pour le plus grand bonheur de Leonardo et du PSG.

Comme l’annonçait ce mardi en exclusivité Le Parisien, le Qatar a fait une proposition historique à l’attaquant français, une prolongation de deux saisons dont les détails financiers ont de quoi faire pâlir les dirigeants madrilènes. Le journal évoque en effet un salaire annuel de 50 millions d’euros, assorti d’une prime à la signature record de 100 millions d’euros. Une véritable bombe lâchée sur la planète football, à quelques jours du choc Real-PSG en Ligue des Champions. Une offensive inespérée des Parisiens qui commencent petit à petit à croire en une prolongation de leur joyau.

Le week-end dernier, après son match fantastique contre l’AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé avait enflammé les fans Rouge et Bleu en indiquant ne pas être insensible au titre de meilleur buteur de l’histoire du club francilien, une reconnaissance qu’il n’obtiendrait qu’en prolongeant d’au moins une saison dans la capitale. La machine est en marche donc pour Leonardo, qui prévoit également de faire un mauvais coup à l’AS Monaco.

Un vilain tour envers l’AS Monaco se prépare

Hautement déterminés à conserver leur meilleur joueur, les dirigeants du Paris SG réfléchissent en interne à réaliser un montage financier incroyable, dans l’optique d’économiser près de 40 millions d’euros dans la prolongation de Mbappé. Comme le rappelle Le Parisien, en cas d’extension de contrat du joueur de 23 ans en cours de saison, plus de 35 millionsd’euros reviendraient alors à l’AS Monaco, club formateur du Bondynois. L’idée du Paris Saint-Germain consiste à refaire signer un nouveau contrat à l’attaquant après juin, comme nouvelle signature et non pas comme une prolongation. Un pari risqué, que Leonardo semble prêt à mettre en place.