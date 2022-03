PSG Mercato : Mbappé va prolonger, une prime démentielle dévoilée

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 09:03

Le PSG serait sur le point de réussir son pari avec Kylian Mbappé. Il pourrait prolonger son bail contre une prime à la signature démentielle.

Mbappé veut rester au PSG pour le record de Cavani

Fortement pressenti au Real Madrid à la fin de son engagement initial avec le Paris Saint-Germain, le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait surprendre tout le monde en prenant finalement une décision considérée comme impossible il y a quelques semaines en arrière. Après la victoire et son doublé contre l’ASSE (3-1) le weekend passé, l’attaquant du PSG a ouvertement ouvert la porte à une prolongation en avouant publiquement qu’il visait désormais le record d’Edinson Cavani à la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club de la capitale.

D’après le journal L’Équipe, cette sortie médiatique de Mbappé « permet d'envisager, surtout, pour la première fois publiquement, une éventuelle prolongation, puisque pour combler les 44 buts qui le séparent de Cavani, il lui faudra au moins une saison de plus sous le maillot rouge et bleu. » Le quotidien sportif précise d’ailleurs que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’exclut pas la possibilité de rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain avant un départ à l’été 2023. Et pour l’aider à prendre sa décision, Doha serait prêt à lui verser une prime à la signature qui dépasserait celle promise par le Real Madrid.

PSG Mercato : Doha prêt à verser 120M€ à Kylian Mbappé

En effet, d’après les informations relayées par La Razon, Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient disposés à tout pour convaincreKylian Mbappé de poursuivre l’aventure commune entamée en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros. Alors que le Real Madrid lui promettait une prime de 40 millions d’euros, le club francilien lui préparerait une enveloppe de 120 millions d’euros pour lui et sa famille s’il venait à parapher un nouveau bail. Une prime colossale qui dépasse de loin celle promise par le Real Madrid à Kylian Mbappé ainsi qu’à son entourage.