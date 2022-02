ASSE : La fierté de Pascal Dupraz malgré la défaite contre le PSG

Publié par Ange A. le 27 février 2022 à 05:35

Pascal Dupraz a livré son analyse après la défaite de l’ ASSE contre le Paris Saint-Germain samedi au Parc des Princes (3-1).

Fin de série pour l’ ASSE contre le PSG

Coup d’arrêt pour l’AS Saint-Étienne en championnat. Samedi, l’ ASSE a chuté sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1). Denis Bouanga (16e) a pourtant ouvert le score pour les Verts. Les Parisiens ont su inverser la vapeur grâce à un doublé de Kylian Mbappé (42e, 47e) et un but de Danilo Pereira (52e). Battu par Paris, Saint-Étienne voit sa série de quatre matchs sans défaite en Ligue 1 prendre fin. Le club ligérien reste néanmoins 16e au classement en attendant les sorties de ses quatre poursuivants (Troyes, Lorient, Metz et Bordeaux). Renversé par le PSG, Pascal Dupraz nourrit des regrets mais affiche une certaine fierté au vu de la prestation de ses poulains.

Des motifs de satisfaction pour Dupraz après Paris

Pascal Dupraz regrette le manque de réalisme des Verts qui auraient pu faire le break après l’ouverture du score. « Aujourd’hui, c’est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouilles. À 1-0, on peut marquer un deuxième but, on a gêné les Parisiens avec notre système […] En première période, on a eu l’occasion convertie par Denis et d’autres occasions qu’on aurait pu transformer avec plus de justesse technique. Je suis fier de leur match, mais le seul reproche que je peux faire aux joueurs, c’est un certain manque de lucidité sur certaines actions », a d’abord lancé le technicien savoyard selon les propos relayés par L’Équipe.

Satisfait de la performance de ses poulains, l’entraîneur de Saint-Étienne est désormais tourné vers le prochain match contre le FC Metz. Il espère notamment pouvoir compter sur Wahbi Khazri, ménagé contre le PSG en raison d’une blessure. « Mais je suis content du contenu, je le répète. On part avec des regrets, ça situe la qualité de notre performance […] On va se préparer pour le match contre Metz, le week-end prochain. J’espère que nous allons le retrouver contre Metz », a indiqué le coach de l’ ASSE.