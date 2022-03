PSG Mercato : Haaland, le Real Madrid fait un cadeau fou au Paris SG

Publié par Thomas le 02 mars 2022 à 15:17

Objectif du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland se serait rapproché à grands pas des Parisiens en vue d'un transfert cet été.

PSG Mercato : Le Real Madrid ne suivra pas pour Haaland

À quelques jours du choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en match retour de la Ligue des Champions, les deux meilleurs ennemis du football européen refont parler d’eux cette semaine. Ce mardi, Le Parisien faisait part d’une offre mirobolante du Qatar pour Kylian Mbappé, grand objectif de Florentino Pérez cet été. Le prodige tricolore se serait vu proposer un contrat de deux saisons assorties d’un salaire colossale de 50 millions d’euros plus 100 millions d’euros en guise de prime à la signature. Une proposition historique qui n’a pas manqué d’agiter le paysage médiatique international et qui a surtout mis un coup énorme aux Madrilènes.

Pour ne pas se mettre hors course sur le dossier, le Real Madrid devra donc s’aligner ou du moins augmenter considérablement son offre pour Kylian Mbappé. Si les 200 millionsd’euros proposés sur deux ans semblent inégalables, les Merengues devraient néanmoins revoir leur proposition à la hausse, une situation qui, selon Le Parisien, ferait les affaires du Paris SG.

Ce mercredi, le média francilien dévoile que pour égaliser l’offre du PSG, le Real Madrid devra faire une croix sur son autre dossier prioritaire, Erling Haaland. Grand objectif de Pérez, quoique second dans la hiérarchie après Mbappé, l’attaquant norvégien ne signera donc pas chez les Merengues cet été, en cas d’arrivée en amont de Mbappé. Si Fabrizio Romano annonçait cette semaine une volonté des dirigeants madrilènes de recruter les deux wonderkids du football moderne, la récente offensive parisienne aurait complètement redistribué les cartes dans le dossier.

Une excellente nouvelle pour Leonardo

Priorité du Paris Saint-Germain pour l’après Mbappé, Erling Haaland se rapprocherait à grands pas de la capitale française, en cas de départ de l’attaquant bondynois. Avec le Real rayé de la liste des prétendants, le PSG se verrait alors confronté à deux concurrents majeurs dans le dossier, le Barça et Manchester City. Les Catalans entretiennent de très bonnes relations avec l’agent du joueur, Mino Raiola, mais pourraient également se retrouver hors course en cas de grosse offre parisienne. Pas de doute, le mercato estival 2022 risque de faire longtemps parler de lui.