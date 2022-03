Man United Mercato : Les Reds Devils veulent Carlo Ancelotti !

Publié par Thomas G. le 02 mars 2022 à 19:47

À la fin de la saison, Man United va entamer un nouveau cycle. Cet été, un nouvel entraineur prendra la tête de l'équipe mancunienne.

Man United Mercato : Ancelotti l’heureux élu ?

Selon la presse anglaise, Carlo Ancelotti ferait partie de la short-list des entraîneurs ciblé par les dirigeants de Manchester United. Fort de son expérience dans les cinq grands championnats européens, Carlo Ancelotti fait partie des entraîneurs les plus respectés et les plus expérimentés du Vieux Continent. En plus de son CV international, l’entraîneur italien peut se targuer d’avoir un CV britannique qui a fière allure. En effet, il a remporté la Premier League, le Community Shield et la Coupe d'Angleterre.

Selon les dirigeants Mancuniens, Carlo Ancelotti est l'homme qui ramènera le club au sommet de la Premier League et sur la scène européenne. Sa dernière expérience en Angleterre ne s'est pas passée comme prévue à Everton. Après un départ canon avec cinq victoires consécutives, il avait fini dans le ventre mou du championnat avec les Toffees. Malgré de récentes contreperformances, le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, les dirigeants merengues pourraient décider de le laisser partir en cas d'échec en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ou si Madrid venait à laisser filer le titre de champion d’Espagne cette saison.

Les pistes Ten Hag et Pochettino refroidissent

Depuis l'éviction de l'ancien joueur et entraîneur de Manchester United, Olé Gunnar Solskjaer, les rumeurs vont bon train pour savoir qui sera le futur entraîneur des Red Devils. Dans toutes ces tractations, deux noms ressortent avec insistance, Erik Ten Hag, coach de l'Ajax d'Amsterdam et Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain. Cependant, ces deux pistes se refroidissent jour après jour. Erik Ten Hag ne semble pas séduit par le projet mancunien à en croire la presse néerlandaise, qui précise que la structure du club ne lui conviendrait pas.

En ce qui concerne Mauricio Pochettino, il pourrait contre toute attente rester au Paris Saint-Germain en cas de victoire finale en Ligue des Champions, d'autant qu'elle se jouera quasiment à domicile pour les Parisiens.