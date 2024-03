À quelques heures du match entre le Real Madrid et Valence FC en Liga, l’entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti a fait le point de ses joueurs disponibles pour ce choc. L’Anglais Jude Bellingham est opérationnel.

Carlo Ancelotti retient Jude Bellingham contre Valence

Le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham est de retour dans l’équipe de Carlo Ancelotti et jouera contre Valence ce samedi 2 mars 2024. Il a avait été touché à la cheville lors de la victoire du Real Madrid contre Gérone (4-0) le 10 février 2024.

En conférence de presse avant le choc contre Valence, le technicien italien a donné des nouvelles du joueur. Bellingham effectue son retour sur le terrain. « Bellingham est de retour, il va jouer demain », a annoncé Ancelotti. « Il est à cent pour cent, tout ce qu’il devait faire sur le plan individuel a été bien fait, il est à l’aise avec sa cheville, il est au top, il va jouer demain. », a-t-il poursuivi.

Carlo Ancelotti obtient trois autres renforts

Pour ce déplacement, Carlo Ancelotti récupère également d’autres joueurs. Outre Jude Bellingham, trois autres cadres sont disponibles pour cette affiche. L’équipe du Real Madrid est au complet. « Plus la fin de saison approche, plus les matchs deviennent importants. Le Real a toujours eu du mal à gagner là-bas, c’est un terrain difficile et l’adversaire se débrouille bien. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Carvajal, Camavinga, Joselu, Bellingham sont de retour. L’équipe est plus complète », a-t-il expliqué.

Ancelotti met en garde les supporters de Valence contre tout acte de vandalisme et de racisme. Le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr est souvent la cible d’insultes racistes de la part des supporters de Valence. « Notre idée est d’aller jouer un match de football, et l’idée de Valence est la même. Les équipes et les supporters veulent du spectacle. Nous ne devons pas oublier l’année dernière, car les actes racistes doivent être condamnés et identifiés », a prévenu Ancelotti.