Man United Mercato : Manchester veut un grand attaquant de Naples

Publié par Thomas G. le 01 mars 2022 à 12:15

Les dirigeants de Man United sont intéressés par les services du buteur nigérian de Naples, le joueur de 23 ans affole les compteurs en Serie A cette saison

Man United Mercato : Les Red Devils veulent Osimhen

Manchester United veut recruter un joueur par ligne : un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Les Reds Devils se renseignent pour l’achat d’un attaquant en vue du probable départ d’Edinson Cavani et du manque d’efficacité en attaque dont ils souffrent. Ainsi les noms de Declan Rice et Manuel Akanji ont été cités comme étant les cibles principales des Reds Devils. Ces derniers ont pour objectif de retrouver les sommets avec toutes ces recrues.

Harry Kane a été cité comme cible prioritaire de Man United, mais c’est un dossier complexe, car son club ne voudra pas le laisser partir pour rejoindre un concurrent direct. Le club anglais multiplie donc les pistes et s'intéresse au buteur nigérian Victor Osimhen. L’ancien joueur du LOSC plaît beaucoup aux dirigeants de Man United par sa vitesse et sa combativité. Deux qualités primordiales pour performer en Premier League. Après avoir conquis la Ligue 1 et la Serie A, le buteur nigérian semble prêt à quitter Naples pour rejoindre un grand club européen. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les courtisans d’Osimhen ne manquent pas.

Newcastle et le Real se positionnent aussi sur Osimhen

Les Magpies ont aussi coché le nom de Victor Osimhen en priorité pour leur attaque la saison prochaine. Newcastle est bien parti pour se maintenir en Premier League et les dirigeants peuvent commencer à préparer la prochaine saison dans l’élite. Le rêve des propriétaires saoudiens de Newcastle est d’aligner une attaque composée de Victor Osimhen, Allan Saint-Maximin et Ousmane Dembélé. Le Nigérian verrait d’un bon œil une arrivée en Premier League dans un projet aussi ambitieux que celui de Newcastle.

Par ailleurs, le Real Madrid est aussi intéressé par le buteur nigérian. Il veut concurrencer Man United et Newcastle en cas d’échec dans le dossier Haaland. Victor Osimhen serait alors le plan B du Real Madrid pour venir renforcer une attaque merengue qui va se renouveler cet été.