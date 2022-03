PSG Mercato : Robert Lewandowski se rapproche du Paris SG !

Publié par Thomas le 02 mars 2022 à 21:17

Proche de perdre son joyau Kylian Mbappé cet été, le PSG se serait rapproché de Robert Lewandowski qui s'est récemment ouvert à un départ.

PSG Mercato : Lewandowski à Paris grâce à son agent

Pas de doute, le mercato estival 2022 devrait être le théâtre de transferts hors normes. Les plus grands joueurs de la planète pourraient changer de club. Si tous les regards sont tournés vers la France sur la situation de Kylian Mbappé, dont l’avenir est source de spéculations les plus folles, d’autres grands noms du football devraient également être concernés par le prochain mercato estival. Parmi ces têtes d’affiche, Robert Lewandowski devrait agiter le prochain marché des transferts.

En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, l’attaquant polonais a de fortes envies de départ. " Je suis ouvert à tout, je suis tranquille. C’est important pour moi de pouvoir me concentrer sur mon jeu... Tout ce qui est lié aux contrats reste secondaire " affirmait il y a peu la star munichoise.

Grand oublié du dernier Ballon d’Or, le serial buteur de 33 ans est entré dans la shortlist du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé cet été. Malgré un mince espoir de conserver leur joyau tricolore, les dirigeants parisiens anticiperaient déjà un éventuel échec des négociations et feraient du Polonais et de Erling Haaland leurs priorités de l'été 2022. Si Lewandowski ne manquait déjà pas de courtisans sur le marché, le PSG se serait récemment démarqué de la concurrence, comme l’indique Fabrizio Romano ce mercredi.

Dans son live Twitch, l’insider italien, reconnu pour sa fiabilité, a indiqué faire très attention au PSG dans le dossier Lewandowski. " Je garderais un œil sur Paris. Les relations avec son agent, Pini Zahavi, sont très bonnes... Aujourd’hui c’est très ouvert. "

Mercato : Le Paris SG était déjà sur le coup l’été dernier

L’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et Robert Lewandowski n'est pas récente. Comme le dévoile Romano, les Rouge et Bleu du Parc des Princes faisaient du Polonais une priorité pour le remplacement de Mbappé l'année dernière. " Le PSG le voulait déjà l’été dernier et ils auront besoin de remplacer Mbappé en cas de départ ", annonce le journaliste avant de rappeler que l’attaquant bondynois a un accord de principe avec le Real Madrid. De quoi entrevoir un été fou du côté de la capitale.