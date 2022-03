PSG : Le groupe de Pochettino ! Grosses absences à Paris contre Nice

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 14:05

Le PSG se déplace à Nice ce samedi pour affronter les hommes de Christophe Galtier. Mauricio Pochettino vient de dévoiler son groupe pour ce match.

Le PSG avec six absences majeures face à l’OGC Nice

À cinq jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat de France. Leader de Ligue 1, l’équipe parisienne aura à coeur de se mettre en confiance avant d’aller défier les Madrilènes dans leur antre du Stade Santiago Bernabeu, mercredi prochain.

Pour cette rencontre, qui verra l’absence de Kylian Mbappé pour suspension, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs. Mais outre Mbappé, l’entraîneur du PSG devrait également se passer d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Ander Herrera et Layvin Kurzawa, tous aux soins.

Quant au milieu de terrain argentin Leandro Paredes, il a retrouvé l'entraînement collectif seulement le vendredi et est donc tout logiquement laissé au repos en prévision du déplacement à Madrid. Pour le reste, les deux gardiens titulaires, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sont présents, ainsi que le duo défensif Marquinhos-Kimpembe. En attaque, Angel Di Maria va remplacer Mbappé, même si Mauro Icardi est dans le groupe.

Le commando de Pochettino pour le choc à Nice

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Navas

Défenseurs : Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes

Milieux : Danilo, Gueye, Michut, Simons, Verratti, Wijnaldum.

Attaquants : Di Maria, Draxler, Icardi, Messi, Neymar.

La compo probable du PSG face à l’OGC Nice

Dans les buts, on devrait retrouver Keylor Navas plutôt que Donnarumma, et il sera protégé par une défense à quatre constituée de Kehrer, Marquinhos et Kimpembe de façon certaine. Pour le quotidien L'Équipe, Nuno Mendes prendra le couloir gauche quand Le Parisien voit plutôt Juan Bernat. Au milieu, les journaux annoncent Verratti devant la défense accompagné de Gueye et Danilo en relayeurs. En attaque, c'est Di Maria qui est attendu sur le côté droit pour remplacer Mbappé, Messi prenant la point

Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes ou Bernat - Danilo, Verratti, Gueye - Di Maria, Messi, Neymar.