Real - PSG : Paris reçoit un énorme avertissement avant le choc

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 23:25

Le PSG a chuté sur la pelouse de Nice (0-1) ce samedi avant son déplacement face au Real Madrid, impérial contre la Real Sociedad.

Nice refait le coup contre le PSG

Nouveau revers à l’extérieur pour le Paris Saint-Germain. Samedi, le PSG s’est incliné sur le plus petit des scores contre l’OGC Nice. Entré en seconde mi-temps, Andy Delort (88e) a permis aux siens de dominer le leader du championnat. Lequel se retrouve à nouveau défait par le Gym, quelques semaines après son élimination en Coupe de France par les Niçois. Il s’agit également du deuxième revers de rang de la bande à Marquinhos à l’extérieur en championnat. Les Parisiens avaient été défaits par Nantes (3-1) il y a deux journées à La Beaujoire. Un mauvais signe pour le club de la capitale avant son important déplacement à Madrid mercredi. Les hommes de Mauricio Pochettino vont croiser le Real en Ligue des champions. Les Merengues se sont rassurés avant ce huitième de finale retour.

Le Real renversant avant la venue de Paris

Le Real Madrid a signé un large succès à domicile ce samedi contre la Real Sociedad. Los Blancos se sont imposés (4-1) face aux Basques. Les visiteurs ont pourtant ouvert le score sur penalty dès la 10e minute grâce à Mikel Oyarzabal. Eduardo Camavinga (40e) et Luka Modric (43e) ont permis aux locaux de revenir au score puis de prendre l’avantage à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Karim Benzema (76e, sp), auteur de son 20e but en Liga, et Marco Asensio ont conforté le succès des Madrilènes. Lesquels peuvent désormais attendre le Paris Saint-Germain.

Pour ce choc, Carlo Ancelotti devra néanmoins composer avec les absences de Ferland Mendy et Casemiro (suspendus). Touché aux ischios-jambiers, Toni Kroos est également incertain contre Paris. Mauricio Pochettino va de nouveau pouvoir compter sur Kylian Mbappé, auteur du seul but au match aller. L’attaquant parisien était suspendu contre Nice ce samedi.