PSG Mercato : Après l'élimination, coup de tonnerre au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 02 février 2022 à 15:30

Le PSG est en crise. Après l'élimination du club de la capitale en Coupe de France, les Parisiens font face à la colère de leurs supporters.

PSG : Les Ultras sont en colère

Peu habitués à se mêler des décisions sportives du club les Ultras du Paris Saint-Germain se sont exprimés par un bref communiqué sur la situation actuelle du club. Les plus fervents supporters du Paris-SG ont exprimé leur mécontentement. La dernière fois que les Ultras s’étaient mêlés à un choix sportif du club remonte au vrai faux départ de Neymar en 2019. Les supporters les plus fervents du club sont en désaccord avec le niveau de jeu affiché depuis le début de la saison. Un homme semble être visé, Mauricio Pochettino. Coupable désigné, il est le principal responsable des problèmes tactiques du PSG.

Des actions des Ultras sont attendues pour leur retour au Parc des Princes prévu le 13 février face au Stade Rennais. On se souvient qu’à l’époque pour Neymar, l’accueil avait été très tendu avec de nombreuses banderoles injurieuses à son encontre. L’ambiance le 13 février sera à surveiller. Les supporters parisiens veulent faire bouger les choses pour voir leur club de cœur retrouver les sommets.

Leonardo et Pochettino sur le départ ?

Le PSG est en crise. À deux semaines des 8es de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale vit une phase difficile. C’est acté, le Paris Saint-Germain va subir de nombreuses modifications dans les prochains mois, des changements à tous les bords sont à prévoir, en interne et dans l’effectif du club.

Les deux éléments sur la sellette sont Leonardo et Mauricio Pochettino. Vraisemblablement les deux hommes vont quitter le club cet été. Le duo Zidane-Wenger pourrait alors les remplacer. En ce qui concerne l’effectif, les dirigeants parisiens auront aussi du pain sur la planche puisqu’il faudra pallier au probable départ de Kylian Mbappé et la succession d’Angel Di Maria. De plus, le club de la capitale est toujours en quête d’un milieu de terrain après l’échec Ndombélé. Les noms d’Ousmane Dembélé, Paul Pogba et Erling Haaland ont déjà été évoqués. L’avenir du Paris Saint-Germain se joue dans les prochaines semaines.