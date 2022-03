Barça Mercato : Haaland arrive, sa première victime déjà désignée

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2022 à 15:13

Annoncé partout en Europe, Erling Haaland pourrait débarquer au Barça cet été. Les choses se précisent pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Le Barça appuie l’accélerateur pour Erling Haaland

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Placé dans le viseur de presque tous les grands européens, l’international norvégien est la grande priorité des dirigeants du FC Barcelone afin de tourner définitivement la page Lionel Messi.

Et selon plusieurs sources anglaises, le club catalan est en pole position sur ce dossier, le Real Madrid ayant fait le choix de Kylian Mbappé. Interrogé samedi en conférence de presse, l’entraîneur du club espagnol, Xavi Hernandez s’est montré dubitatif, même s’il a reconnu que la direction travaille pour garantir l’avenir du club.

« La réunion avec le clan Haaland ? Je ne peux pas donner de détails. La seule chose que je peux dire sur Erling, c’est que nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez. Comme hier avec Pablo Torre », a notamment expliqué Xavi Hernandez.

De son côté, le tabloïd britannique The Telegraph a récemment révélé que l’agent du joueur, Mino Raiola, pousse pour son arrivée en Catalogne. Alors que le Real Madrid ne pourra pas aligner en même temps Haaland et Kylian Mbappé, le Cybord du BVB se rapprocherait donc sérieusement du FC Barcelone.

Une tendance confirmée par le journal espagnol Sport. Haaland souhaitant évoluer en Liga à compter de la saison prochaine. En interne, les Blaugranas auraient même déjà prévu de la faire de place à Haaland dans ce dossier.

Barça Mercato : Braithwaite poussé vers la sortie par Haaland ?

En effet, à en croire les dernières rumeurs venues d’Espagne, notamment du quotidien AS, Martin Braithwaite pourrait être appelé à se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival. Pas dans les plans de Xavi Hernandez, l’attaquant danois n’a pas disputé la moindre rencontre depuis l’arrivée du nouvel entraîneur barcelonais.

Avec l’arrivée de plus en plus probable d’Erling Haaland, l’ancien avant-centre de Toulouse ne devrait pas poursuivre l’aventure au Camp Nou. Proche d’un départ l’été dernier, Braithwaite dispose d’un engagement courant jusqu’en juin 2024 et est évalué à 7,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…