LOSC Mercato : Grosse révélation dans le dossier Renato Sanches

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 09:34

À un an de la fin de son contrat, les rumeurs vont bon train concernant Renato Sanches. Il ne serait plus visé par un cador de Serie A.

Un courtisan en moins pour Renato Sanches

Le Lille OSC s’apprête à vivre un nouveau mercato estival agité. Plusieurs Lillois sont en effet annoncés ailleurs lors de la prochaine fenêtre des transferts. Outre des joueurs en fin de contrat comme Yilmaz et Xeka, d’autres éléments disposant d’une forte valeur marchande sont annoncés partants. Il s’agit notamment de Sven Botman, Jonathan David et Renato Sanches. S’agissant du milieu portugais, il aurait déjà pu faire l’objet d’un transfert au FC Barcelone l’été dernier. Mais une blessure contractée au genou avait compromis les plans du Barça.

Les Blaugranas peuvent toujours croire en une signature de Sanches cet été. Luca Momblano assure en effet qu’un géant italien ne devrait pas concurrencer le club catalan dans ce dossier. D’après la source, la Juventus de Turin ne cible pas le milieu de terrain du LOSC. Il révèle que les relations entre Jorge Mendes, l’agent de Sanches, ne sont pas cordiales avec les Bianconeri depuis le retour de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Un départ inéluctable pour Sanches du LOSC ?

Avec ces révélations, la Juventus de Turin est donc en retrait dans ce dossier. Mais le Barça devra composer avec la concurrence d’autres écuries, notamment en Italie et en Angleterre. Le nom de Renato Sanches circule notamment à l’AC Milan pour prendre la succession de Franck Kessié. Pas prolongé, le milieu ivoirien est en fin de contrat et sera libre de rejoindre le club de son choix cet été. La direction du LOSC devrait pousser pour un transfert de Sanches cet été afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Acheté contre 20 millions d’euros en 2019, le Portugais est l’une des recrues les plus chères de l’histoire du club nordiste. Les Dogues réclameraient au moins 30 millions d’euros pour céder le Golden Boy 2016.