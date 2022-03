FC Nantes Mercato : Kita, la vente du FCN est enfin en marche !

Publié par Thomas le 07 mars 2022 à 15:46

Si le FC Nantes revit ces dernières semaines en Ligue 1 et en Coupe de France, les supporters du FCN continuent de pousser pour une vente du club.

FC Nantes : Vente, les supporters veulent racheter le club

Tout va pour le mieux chez les Canaris. Proches du gouffre la saison passée, les hommes d’Antoine Kombouaré réalisent un exercice 2021/2022 étincelant, marqué par une 6e place en Ligue 1 après 27 journées et une qualification en finale de Coupe de France. Sur une série folle de 7 victoires en 9 rencontres, le FCN peut se permettre de rêver de l’Europe à la fin de la saison, de quoi faire chavirer des supporters qui n’avaient pas vu une telle apothéose à Nantes depuis de longues années. « On a les points du maintien, on a 42 points, c'est exceptionnel. On vit quelque chose de grandiose en ce moment. On sait qu'on sera en Ligue 1 la saison prochaine. On peut être fier de ce que l'on accomplit », s’est réjoui Antoine Kombouaré après la victoire contre le MHSC ce dimanche.

Si ces récentes belles performances ont eu le mérite d’apaiser les tensions existantes entre les supporters et la direction nantaise, ces derniers n’ont cependant pas abandonné l’idée de pousser le président Waldemar Kita vers la sortie, une issue qui pourrait rapidement prendre forme, à en croire le média So Foot. Comme le raporte la source, les supporters du FCN ont lancé une campagne de financement participatif pour racheter le club, au nez et à la barbe d’un Waldemar Kita toujours autant haï chez les Canaris.

Le Collectif Nantais proche d’un coup somptueux

Sous l’impulsion de l’un de ses fondateurs, l’ancien portier tricolore Mickaël Landreau, le Collectif Nantais a lancé l’initiative de rachat du FC Nantes ce dimanche, un projet fou qui pourrait bien porter ses fruits rapidement. Fondé en juin 2021, après le sauvetage in extremis du FCN en Ligue 1, le Collectif a déjà réuni 8,5 millions d’euros auprès d’entreprises locales et d’anciens joueurs.

Cette campagne, auquel tous les supporters sont invités à participer, a pour objectif de réunir au moins 20 millions d’euros. " Ce n'est pas avec un million d'euros de plus qu'on augmentera nos chances. Mais si nous attirons plusieurs milliers de co-membres, cela donnera du poids à notre projet ", a déclaré l’ancien gardien du FC Nantes et du PSG. Reste à convaincre Waldemar Kita, qui reste décisionnaire d’une potentielle vente du club ligérien, et qui aux dernières nouvelles, ne semblait pas partant à l'idée de se séparer des Canaris. « Je sais que vous souhaitez que je parte, mais je ne suis pas parti, je suis toujours là », avait lancé le sulfureux président franco-polonais après la victoire des siens contre Monaco en Coupe de France.