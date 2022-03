Chelsea Mercato : Abramovitch sanctionné, la vente du club suspendu !

Publié par ALEXIS le 10 mars 2022 à 15:25

Roman Abramovitch a officiellement mis Chelsea en vente, mais le gouvernement britannique a pris la décision de suspendre la transaction, ce jeudi.

Chelsea mis en vente, des repreneurs se bousculent

Roman Abramovitch, prioritaire de Chelsea, est parmi les Oligarques russes visés en raison de leurs liens avec Vladimir Poutine, instigateur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Proche du président russe, le patron de Blues a mis le club de Premier League sur le marché la semaine dernière. Plusieurs potentiels repreneurs sont sur les rangs pour racheter l'équipe championne d’Europe. Parmi eux, de puissants hommes d’affaires, dont le président des Chicago Cubs, Thomas Ricketts, le milliardaire suisse Hansjörg Wyss (86 ans), le milliardaire britannique Jim Ratcliffe (propriétaire de l’OGC Nice) ou encore du riche américain Woody Johnson. Selon les informations de Goal, « au moins 10 acheteurs sérieux » se sont manifestés pour reprendre Chelsea en main.

Le gouvernement britannique suspend la vente des Blues

Mais ce jour, les autorités britanniques ont pris la décision de suspendre la vente du club londonien. Dans le collimateur du gouvernement du Royaume-Uni, Roman Abramovitch, décrit comme un " oligarque pro-Kremlin ", a vu ses avoirs gelés par les autorités britanniques. Il est aussi interdit de voyager selon les informations de Sky. « Il ne peut y avoir de refuge pour ceux qui ont soutenu l'attaque vicieuse de Poutine contre l'Ukraine », a déclaré Boris Johnson, le Premier ministre britannique.

Le club d'Abramovitch autorisé à jouer en Premier League

En revanche, Chelsea pourra participer aux compétitions sous « une licence spéciale ». Selon la ministre des sports britanniques, Nadine Dorries, la direction actuelle du club est autorisée à payer ses salariés. Quant aux supporters et abonnés, ils pourront continuer à assister aux matches et soutenir leur équipe. Chelsea est 4e du championnat anglais, puis encore en course en Ligue des Champions. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel a gagné le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le LOSC à Stamford Bridge (2-0), en attendant le match retour prévu le mercredi 16 mars à 21h à Lille.