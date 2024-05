Eric Roy répond aux critiques sur le Stade brestois en coupe d’Europe

Le Stade Brestois est à quelques matchs de jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Les critiques sur la présence du club finistérien aux joutes européenne fusent, ce qui a amené Eric Roy à répondre.

Stade Brestois, Eric Roy ne décolère pas

Brest est assuré de jouer l’Europe l’année prochaine, reste à voir si ce sera la Ligue des Champions ou la Ligue Europe. Mais sur la possible présence du club finistérien en Ligue des champions, plusieurs experts du foot se sont montrés critiques vis-à-vis des hommes d’Eric Roy en pointant du doigt la faible capacité de ce club à honorer la Ligue 1 dans cette compétition.

Ces critiques, le tacticien français ne les accepte pas, estimant avoir mérité sa place européenne. « Ça m’attriste. Si on est là, c’est que je pense qu’on le mérite », a d’abord fait savoir le coach brestois avant d’ajouter : « Les gens disent que c’est un championnat faible et que les autres ne sont pas au rendez-vous, mais ce n’est pas mon problème. C’est décevant et un peu triste. »

🗣 "Être à cette place-là à 2 journées de la fin, c'est surréaliste. L'élément capital a été la confiance. On mérite d'être là, même si certains préféreraient d'autres clubs"



Éric Roy, coach du @SB29, savoure la saison historique du club breton qui est assuré de finir européen. pic.twitter.com/ZT0CuTyGHw — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2024

Brest n’est pas la seule surprise

L’édition 2024-2025 de la Ligue des champions subit une transformation dans sa structure. La phase de groupes est remplacée par un mini-championnat réunissant 36 équipes, où chaque équipe dispute 8 rencontres. Toutefois, le format des phases qualificatives et des éliminations directes demeure inchangé.

En France, la surprise pourrait être Brest, mais ce n’est pas la seule équipe a réaliser une saison historique en Europe. En Espagne, c’est l’équipe de Gérone qui réalise une très belle saison en ayant battu le FC Barcelone le week-end dernier. Cette victoire assure la qualification à la prochaine Ligue des champions à ce club dirigé par le City Football Group.

Il y a aussi l’équipe de Bologne de Thiago Motta, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avec des joueurs tels que Joshua Zirkzee ou encore Orsolini qui réalisent une saison remarquable. Les hommes d’Eric Roy ne se sentiront pas seuls dans leur position d’invité surprise.