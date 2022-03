RC Lens Mercato : Le RCL se lance sur une pépite en attaque

Publié par Thomas le 10 mars 2022 à 13:25

Après le très joli coup Patrick Berg cet hiver, le RC Lens pourrait à nouveau renforcer son secteur offensif avec une pépite venue de Bulgarie.

RC Lens Mercato : Une sensation du CSKA pistée

Tonitruant l’été dernier en termes de signatures, le RC Lens compte bien récidiver lors du mercato estival, en se renforçant dans à peu près tous les secteurs de jeu. Connu pour son recrutement économe et intelligent, l’actuel 10e de Ligue 1 serait proche d’un coup énorme du côté du championnat bulgare. Avec la forte convoitise qui entoure plusieurs cadres de l’effectif de la part de clubs étrangers, le RCL commence déjà à prospecter partout en Europe à la recherche de renforts.

À en croire le journaliste Metodi Shumanov, les Sang et Or auraient récemment jeté leur dévolu sur Georgi Yomov, attaquant prometteur du CSKA Sofia. Sous contrat jusqu’en juin 2023 dans son club, l’international bulgare (9 caps, 2 buts) est pressenti pour quitter son pays et rejoindre un championnat plus huppé cet été.

Les dirigeants du RCL se seraient déplacés en personne ces derniers jours pour observer le joueur de 24 ans. En lice cette saison pour la Conference League, Yomov et les siens ont terminé bon derniers d’une poule relevée, composée notamment de l’AS Roma et de la surprenante formation du Bodo Glimt (qui avait inscrit 6 buts contre l'AS Rome en première partie de saison).

Une prolongation de Jonathan Clauss dans les tuyaux à Lens

Si les dirigeants Sang et Or souhaitent se renforcer cet été avec les moyens du bord, ils devraient également opérer une campagne de prolongation, à commencer par l’un des meilleurs joueurs de la saison, le latéral Jonathan Clauss. Auteur d’une saison remarquable sur son couloir droit, Clauss pourrait voir son aventure prolongée " d’une ou deux saisons " d’après L’Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Racing Club de Lens, l’intenable piston de Franck Haise garde une très belle cote en Europe, notamment dans le championnat espagnol.