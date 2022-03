OM Mercato : Pablo Longoria en grand danger pour un crack turc

Publié par Timothée Jean le 11 mars 2022 à 12:42

Pablo Longoria est déterminé à faire venir un prodige turc à l’ OM durant le prochain mercato estival. Mais le président marseillais devra faire vite.

OM Mercato : Longoria concurrencé pour un crack de Galatasaray

Auteur d’un mercato ambitieux cet hiver, le président de l’Olympique de Marseille se projette déjà sur son prochain recrutement. Pablo Longoria ambitionne de s’offrir de nouveaux renforts en vue de rester très compétitif la saison prochaine. Les noms de Jason Denayer (Olympique Lyonnais), Henrikh Mkhitaryan (AS Rome) et Arturo Vidal (Inter Milan) circulent déjà du côté de Marseille. Un futur recrutement qui fait rêver. Les dirigeants de l’ OM prospectent aussi du côté de la Turquie pour étoffer leur effectif la saison prochaine.

Si le club phocéen est parvenu à boucler la signature d’Elmaz Bartug durant le dernier mercato hivernal, les dirigeants de l’ Olympique de Marseille sont aussi sur les traces d’une autre sensation de Galatasaray, Kerem Aktürkoglu. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club stambouliote, l’ailier droit turc réalise une belle saison avec 9 buts inscrits et 9 passes décisives en 41 apparitions, toutes compétitions confondues. Alors que les dirigeants turcs espèrent le conserver le plus longtemps possible, c’est bien en France que son avenir pourrait s’écrire. Car, mis à part l’ OM, l’Olympique Lyonnais est également sur le coup. C’est donc une grosse bataille entre les deux Olympiques qui se dessine pour Kerem Aktürkoglu. Toutefois, l’attaquant de 23 ans est susceptible de prendre une autre destination.

Kerem Aktürkoglu affole l’Europe

Véritable sensation du côté de Galatasaray, Kerem Aktürkoglu continue d’attirer le regard de plusieurs grandes équipes continentales. Ainsi, selon l’insider Ekrem Konur, de nouveaux prétendants européens se sont immiscés dans ce dossier, sans pour autant dévoiler leur identité. Plusieurs émissaires de grosses écuries d'Europe se seraient même rendus au Camp Non ce jeudi soir afin de superviser le prodige turc lors du choc Barça-Galatasaray (0-0) en Ligue Europa. S’il continue sur sa lancée, Aktürkoglu sera de ce fait difficile à conserver pour le club turc d’ici l’été prochain. Cette forte concurrence risque même de faire grimper son prix, au détriment de l’ OM. Sa valeur actuelle estimée à environ 11 millions d’euros.