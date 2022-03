Barça Mercato : Le successeur d'Alba se rapproche de Barcelone !

Publié par Thomas le 11 mars 2022 à 00:55

Dans sa volonté de renforcer son secteur défensif cet été, le Barça pourrait rapidement acter la venue d'une sensation espagnole.

Barça Mercato : Grimaldo dit non à Benfica

Le premier gros coup estival 2022 du FC Barcelone pourrait bien se réaliser en défense. Après l’accord bouclé avec le Danois Andreas Christensen pour trois saisons, les Blaugranas seraient en bonne voit pour enregistrer une nouvelle venue dans ce secteur de jeu. Désireux de révolutionner son effectif en vue des prochaines saisons, les Catalans ne cessent de multiplier leurs pistes partout en Europe pour se renforcer cet été et remplacer une formation vieillissante incarnée par des cadres de plus en plus contestés.

Parmi ces joueurs en perte de vitesse, Jordi Alba pourrait bientôt voir débarquer un concurrent de poids dans son couloir gauche. À en croire le média Sport, le Barça aurait déniché son successeur en Liga Portugaise, au Benfica Lisbonne. Les Blaugranas lorgneraient de près le prometteur Alex Grimaldo, qui fait sensation chez le voisin lusitanien.

Si le FC Barcelone supervise le défenseur espagnol depuis plusieurs mois maintenant, le dossier serait sur le point de se décanter. D’après la source, le club du Benfica aurait abandonné l’idée de prolonger son joueur de 26 ans, faute de moyens financiers. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’entité lisboète, Grimaldo rêve de rallier le Barça et ne voit désormais plus aucun obstacle lui faire barrage.

Un retour en terre sainte pour Grimaldo

Passé par les rangs du FC Barcelone de 2008 à 2016, Alex Grimaldo n’a jamais caché son envie de revenir dans son club formateur, lui qui réalise une saison en grande pompe avec le Benfica. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres de championnat, le latéral espagnol arrive à un tournant de sa carrière, où il n’aura connu que la division portugaise en pro. Doté d’une belle cote en Europe, le joueur pourrait prochainement boucler un accord de principe avec Mateu Alemany, le directeur sportif barcelonais.