PSG Mercato : Mbappé fait une promesse au Paris SG après Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2022 à 13:42

Deux jours après l’échec en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a pris la parole. Annoncé au Real Madrid, le joueur du PSG a fait une promesse aux supporters.

Mbappé compte aller jusqu’au bout avec le PSG

Buteur à l’aller comme au retour, Kylian Mbappé n’a toutefois pas permis au Paris Saint-Germain de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 3-1 mercredi soir à Santiago Bernabeu par le Real Madrid, les Parisiens se sont arrêtés au stade des huitièmes de finale cette année. Une nouvelle déception, mais Kylian Mbappé compte bien maintenir son rythme jusqu’au dernier match de la saison.

« Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI, C’EST PARIS ! », a écrit l’international français de 23 ans sur son compte Instagram. S’il insiste sur la solidarité des siens pour le reste de la saison, Mbappé devrait bientôt être amené à trancher sur la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Décision imminente pour Kylian Mbappé ?

D’après les renseignements divulgués ce vendredi par RMC Sport, la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid aurait entraîné un nouveau revirement dans le dossier Mbappé. La radio métropolitaine explique notamment que sonné par cette élimination, il peut songer à son avenir l'esprit tranquille.

La source locale précise même que contrairement aux affirmations des médias espagnols, le nouvel échec des Rouge et Bleu ne le pousserait pas forcément vers un départ au Real Madrid. Toutefois, cela pourrait l’amener à se décider rapidement sur son avenir. De son côté, la direction parisienne réfléchirait à des solutions. Si des changements sont annoncés au sein du club, la prolongation de Kylian Mbappé resterait la priorité du moment. Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton.