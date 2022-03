Real - PSG : Pochettino tient le responsable de la remontada !

Publié par Ange A. le 09 mars 2022 à 23:49

Mauricio Pochettino a poussé un coup de gueule après l’élimination du PSG par le Real Madrid mercredi en Ligue des champions.

Benzema porte le Real et renverse Paris

Le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle remontada en Ligue des champions. Fort de sa victoire (0-1) au Parc des Princes, le PSG affrontait le Real Madrid ce mercredi au Bernabeu en huitième de finale retour. Les Parisiens ont été renversés par Karim Benzema (3-1), auteur d’un triplé en seconde période. La soirée avait pourtant bien débuté par le club de la capitale. Paris a ouvert le score par Kylian Mbappé avant la pause (39e). Après une bévue de Donnarumma, Benzema a permis aux Madrilènes de revenir au score (61e). L’ancien Lyonnais a remis ça sur un service de Modric (76e) avant de sceller la qualification des siens deux minutes plus tard. Cette nouvelle humiliation parisienne n’a pas laissé Mauricio Pochettino indifférent. Le technicien argentin l’avait mauvaise contre l’arbitrage après le coup de sifflet final.

Le coup de gueule de Pochettino contre la VAR

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas ravi des décisions arbitrales. Le coach du PSG estime notamment qu’il y avait faute sur son portier sur l’égalisation de Karim Benzema. Selon lui, cette erreur a changé le cours de la partie. « C’est une honte ! Une honte ! Quand tu regardes l'action et les conséquences, car ensuite la rencontre a totalement changé [...] Pendant 60 minutes, nous étions meilleurs que le Real et une action a tout changé. Alors bien sûr, il y a eu des erreurs de notre côté après, mais c’est impossible de ne pas parler de cette énorme faute de la part de l’arbitre et de la VAR ! C’est difficile à accepter, même inacceptable pour moi ! C’est incroyable de voir encore ça en 2022, je n’arrive pas à y croire », a pesté l’Argentin au micro de Canal+. Pour sauver sa saison, il ne reste plus que le championnat à Paris, éliminé en C1 et en Coupe de France.