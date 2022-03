OM Mercato : Le LOSC à la lutte avec Marseille et l'OL pour un gardien !

Publié par Thomas le 11 mars 2022 à 20:42

Le prochain mercato risque d'être agité en France. Quatre clubs dont le LOSC, l' OL et l' OM seraient en course pour recruter un gardien international.

OM Mercato : OL, Altay Bayindir affole l’hexagone

Habitués à une forte rivalité en championnat, Lyon et Marseille devraient se disputer cet été plusieurs gros dossiers chauds sur le marché des transferts. Après la signature de Samuel Gigot du côté de la cité phocéenne, les Gones chercheront sans nul doute à se venger, eux qui lorgnaient de près le défenseur central français. En plus de Seko Fofana, pisté par les deux clubs, l’ OL et l’ OM devraient également se battre pour une pépite de Süper Lig, Altay Bayindir.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant le portier turc risque fortement de faire parler de lui lors du prochain mercato estival tant sa cote en France est élevée. Sous contrat jusqu’en juin 2023 dans son club du Fenerbahçe, le gardien de 23 ans attire du beau monde en Europe dont quatre écuries de Ligue 1. D’après les informations du média But, Lyon, Marseille mais aussi plus récemment le LOSC et le FC Lorient se seraient positionnés pour enrôler le joueur à l’issue de la saison.

Avantage au LOSC dans ce dossier

D’après la source, Altay Bayindir se serait récemment rapproché des champions de France, qui souhaitent trouver une doublure prometteuse à Léo Jardim. Ivo Grbic, actuellement en prêt à Lille devrait retourner à l’Atlético Madrid à la fin de la saison. Dans le même temps, le jeune Lucas Chevalier, 20 ans, actuellement à Valenciennes où il a impressionné cette saison, pourrait également offrir de la concurrence à Jardim dans le but lillois la saison prochaine. L’Olympique de Marseille et Lyon restent néanmoins attentifs à la situation du joueur de 23 ans.

En parallèle, le LOSC pourrait prochainement se renforcer au poste de latéral droit, avec l’arrivée gratuite d’Akim Zedadka, sensation cette saison du côté du promu clermontois, de quoi annoncer un beau recrutement de la part du club nordiste cet été.