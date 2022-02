RC Lens Mercato : PSG, OM, Seko Fofana lâche un gros indice !

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2022 à 23:25

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, Seko Fofana est visé par le PSG et l’OM. Le joueur du RC Lens s’est exprimé sur avenir.

Seko Fofana n'écarte plus l'idée d'un départ de Lens

Recruté par le RC Lens en août 2020 contre un chèque de 8,5 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain d’Udinese s’est rapidement imposé comme le maître à jouer de l’équipe dirigée par Franck Haise. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international ivoirien de 26 ans pourrait ne pas faire de vieux os chez les Sang et Or. Placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille en France, Seko Fofana s’est exprimé dernièrement sur son avenir face à la presse.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrains de Ligue 1, sacré meilleur joueur du championnat au mois de septembre, le fer de lance de l’équipe lensoise n'écarte plus forcément la possibilité d'un transfert, lors du prochain mercato estival.

« Pour être honnête, rien n'est impossible. Aujourd'hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout. Je suis très content d'être ici. On essaye d'aller le plus loin possible et je reste concentré sur cette fin de saison. J'espère qu'on va aller le plus loin possible », a expliqué le joueur formé au FC Lorient.

PSG, OM Mercato : grosse concurrence étrangère pour Fofana

Associé au Paris Saint-Germain puis à l’Olympique de Marseille, Seko Fofana ne sera pas bradé à l’issue de la saison. Si le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 18 millions d’euros sur le marché des transferts, les dirigeants du RC Lens pourraient réclamer un montant beaucoup plus élevé au vu des clubs qui aimeraient s’attacher ses services.

En effet, selon le journal espagnol Marca, Fofana figure sur la même liste que Kylian Mbappé (PSG), Lucas Paqueta et Bruno Guimarães (OL), Boubacar Kamara (OM) et Aurélien Tchouaméni (Monaco) des joueurs de Ligue 1 que le Real Madrid aimerait recruter l’été prochain. Toujours selon la même source, Newcastle, l’AC Milan et l’Atalanta Bergame seraient également sur les rangs pour le natif de Paris.

Affaire à suivre donc…