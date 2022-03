LOSC Mercato : Lille va boucler la signature d'une sensation de Ligue 1

Publié par Thomas le 11 mars 2022 à 12:12

Auteur d'un mercato hivernal intéressant, le LOSC est sur le point de se renforcer avec l'arrivée d'une sensation au poste de défenseur.

LOSC Mercato : Une pépite de Clermont Foot proche de débarquer

Les très bons coups s’enchaînent à Lille. Après la récente venue d’Hatem Ben Arfa dans le Nord de la France, les Dogues seraient proches d’acter une nouvelle signature à zéro euro. Victime de son succès la saison passée, le LOSC a perdu cette saison, et notamment cet hiver, plusieurs forces importantes de son effectif comme l’attaquant Jonathan Ikoné, parti rejoindre la Serie A il y a peu, ou encore Reinildo, qui a filé du côté de l’Atlético Madrid. Plusieurs départs importants qui ne font qu’annoncer d’autres pertes à Lille ces prochains mois.

Dans l’optique de se renforcer pour les prochaines saisons, les champions de France seraient en passe d’enregistrer la venue du latéral droit, Akim Zedadka. Révélation cette saison chez le promu clermontois, le franco-algérien de 26 ans s’est récemment rapproché d’Olivier Létang qui le ciblait depuis de longs mois.

En fin de contrat à Clermont cet été, le défenseur était pressenti pour quitter l’Auvergne à l’issue de la saison, tant sa cote ne faisait qu’augmenter ces derniers temps. Élu meilleur latéral droit de Ligue 2 la saison passée, Zedadka n’aura pas eu de mal à s’adapter dans l’élite sous les ordres de Pascal Gastien où il aura disputé la totalité des rencontres depuis le début de saison.

Un joueur pisté par l’OM et d’autres cadors

L’arrivée de Zedadka au LOSC serait un coup magnifique pour les Dogues aux vues de la forte concurrence sur le dossier. Comme le révèle Sébastien Denis ce vendredi, le natif de Pertuis dans le sud de la France avait éveillé les intérêts de l’OM et de Montpellier en Ligue 1. La Lazio Rome et le FC Séville étaient également très attentifs à la situation du joueur qui aura finalement décidé de rester dans l’hexagone. Cette signature permettra à Olivier Létang de laisser partir Zeki Celik sans crainte, lui qui est récemment apparu sur la short-list de l’Atlético Madrid et dont le départ du Nord de la France cet été est déjà acté.