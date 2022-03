PSG : Gros coup dur au Paris SG après l’échec face au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2022 à 09:12

Après son élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid, mercredi soir, les problèmes s’enchaînent du côté du PSG de Mauricio Pochettino.

Angel Di Maria forfait pour 3 semaines avec le PSG

Entré en fin de match, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, Angel Di Maria va manquer les prochains rendez-vous du Paris Saint-Germain. D’après les informations divulguées par le journal L’Equipe, le milieu de terrain offensif parisien s’est blessé sur « l'une de ses rares accélérations. »

Le journal sportif explique que l’international argentin est victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Alors que Mauricio Pochettino aura besoin de tout son monde pour terminer la saison, après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Di Maria va observer une période d’indisponibilité d’au moins trois semaines, à en croire le média francilien.

Un coup dur pour le staff technique du Paris Saint-Germain. Le compatriote de Lionel Messi ne devant pas retrouver les terrains avant la prochaine trêve internationale, c’est-à-dire à la fin du mois de mars.

En attendant le point médical officiel du PSG, il est clair que l’ancien ailier de Manchester United est d’ores et déjà forfait pour la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche à 13h, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

PSG Mercato : Di Maria vers un départ l’été prochain ?

Au micro du média argentin TNT Sport, Angel Di Maria a ouvertement lancé un appel à ses dirigeants afin de lever l’option de son année supplémentaire. Libre le 30 juin prochain, le natif de Rosario désirant terminer sa carrière européenne sous les couleurs Rouge et Bleu.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », déclarait Di Maria il y a quelques semaines.

Toutefois, Foot Mercato assure que le natif de Rosario a très peu de chances de recevoir une offre de prolongation de contrat de la part de Nasser AlKheifi. D’ailleurs, les dirigeants parisiens chercheraient déjà son successeur et le profil de Riyad Mahrez ferait l’unanimité en interne.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu offensif algérien n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement avec Manchester City. Un départ pourrait donc être envisagé pour l’été prochain et le Paris SG voudrait en profiter pour tenter de le recruter.

Pour racheter la dernière année de bail du joueur de 31 ans, les Citizens réclameraient 40 millions d’euros. Pas de quoi faire peur au Paris SG.