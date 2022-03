PSG Mercato : Du nouveau sur le futur contrat de Mbappé au Real

Publié par Ange A. le 13 mars 2022 à 11:35

La presse espagnole vient de livrer de nouvelles révélations sur l’avenir de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG est annoncé au Real.

Signature imminente de Kylian Mbappé au Real

Tout juste éliminé en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va essuyer un autre camouflet en fin de saison. En fin de contrat, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG gratuitement au terme de la saison. L’attaquant de 23 ans a refusé toutes les offres de prolongation de sa direction. Depuis le 1er janvier, il est libre de s’engager avec le club de son choix. Sauf surprise, c’est au Real Madrid que le champion du monde tricolore va poursuivre sa carrière. Marca assurait même dans sa dernière édition que sa signature au Real devrait être actée la semaine prochaine, avant vendredi. En attendant, Juan Ignacio Garcia-Ochoa a livré de nouveaux détails sur le futur contrat du Bondynois à Madrid.

Une offre mirifique du Real pour Kylian Mbappé

Le journaliste du quotidien madrilène confirme en effet que Kylian Mbappé va percevoir une prime à la signature démentielle. Celle-ci se situerait entre « 60 et 80 millions d’euros ». Dans son entretien à Directo Gol, le confrère espagnol a avancé un nouveau montant concernant le futur salaire de l’ancien Monégasque au Real. D’après la source, il devrait percevoir bien plus que les 25 millions d’euros d’abord avancés par la publication madrilène. « Le salaire de Mbappé sera d’environ 50 millions brut par saison. Nous sommes confrontés à la prime à la signature la plus chère de l’histoire, environ 60 ou 80 millions », a-t-il assuré dans sa sortie.

Toutefois, l’officialisation de cette signature ne devrait pas survenir avant l’été. L’attaquant tricolore vivrait donc ses derniers mois dans la capitale. Il avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2017 contre 180 millions d’euros. Il s’apprête à quitter Paris gratuitement. Un énorme coup dur pour le board francilien qui espérait le prolonger après avoir rembarré le Real à plusieurs reprises lors du dernier mercato estival.