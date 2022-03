LOSC - Chelsea : La réponse fracassante de Tuchel à Gourvennec

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 08:35

Soumis à des sanctions économiques, Chelsea n’est pas ébranlé avant son match contre le LOSC. Tuchel se dit prêt à tout pour faire face à la dure réalité.

LOSC : Gourvennec espère reverser Chelsea en grande difficulté

Chelsea, adversaire du LOSC en 8e de finale retour de Ligue des champions, mercredi (21h), est asphyxié financièrement par le gouvernement britannique. Les comptes du propriétaire Roman Abramovitch ont été gelés, la vente du club est suspendue et des restrictions budgétaires sont imposées à la direction actuelle des Blues. Pour son déplacement à Lille, Chelsea dispose d’une enveloppe réduite. Vendredi, l’entraîneur de Lille OSC n’a pas caché son rêve de renverser le club de Premier League, en profitant de la période trouble qu’il traverse.

Comparativement au match aller remporté par Chelsea (2-0), à Stamford Bridge, le match retour se déroulera dans un contexte différent, relativement aux sanctions qui pleuvent sur le club londonien. « Ce sera un match complètement différent. […] on va y arriver. Qu’on s’y prenne bien pour créer un peu de trouble et de doute dans cette équipe de Chelsea. C’est toujours comme cela que ces matchs se passent […] Si on veut faire un exploit monumental, il faudra un peu de tout ça…» a déclaré Jocelyn Gourvennec, après le match nul du LOSC contre l’ASSE (0-0).

Thomas Tuchel, « je vais tout faire pour y arriver »

Dimanche, Thomas Tuchel lui a répondu indirectement. Il assure que Chelsea ne se laissera pas déstabiliser par les mesures drastiques du gouvernement britannique et de la Premier League. Dans un message empreint d’ironie, le manager général de Chelsea se dit disposer à conduire le bus de son équipe, si le club n’a pas les moyens de voyager par avion. « De ce que je sais, on peut aller à Lille en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus. Et s’il le faut, je conduirai moi-même… Honnêtement, je vais le faire. Je vais tout faire pour y arriver », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe, après la victoire de son équipe sur Newcastle, dimanche (1-0).

Il n’y a donc aucun doute, Chelsea est déterminé à confirmer son résultat du match aller, malgré la période difficile que le club traverse. « Je serai là et nous serons là. Bien sûr, au niveau de l’organisation, il y a des négociations et des discussions en cours, mais cela ne m’influence pas […], les choses semblent plutôt normales », a rassuré Thomas Tuchel pour finir. Jocelyn Gourvennec est donc prévenu !