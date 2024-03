Le technicien du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec n’est plus en odeur de sainteté chez les Canaris. Son poste est menacé après une nouvelle défaite du club face à l’Olympique de Marseille dimanche dernier en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec et le FC Nantes proches de la relégation

Les dirigeants du FC Nantes n’ont pas encore scellé le sort de Jocelyn Gourvennec, mais de nombreuses voix s’élèvent et réclament le départ du coach. Les Nantais sont aux abois cette saison en championnat de France. Ils ont essuyé un revers à domicile (0-2) face au FC Metz à La Beaujoire lors de la 24e journée de Ligue 1, et une autre défaite week-end dernier contre les Marseillais en pleine forme depuis le licenciement de Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset.

Jocelyn Gourvennec est arrivé à Nantes fin novembre 2023 en remplacement de Pierre Aristouy pour apporter une nouvelle énergie au groupe et permettre à l’équipe d’occuper une bonne place en championnat. Mais l’objectif n’est pas atteint. Les Nantais s’enfoncent davantage dans une crise de résultats. Ils se rapprochent dangereusement de la zone de relégation.

Jocelyn Gourvennec sur le départ ?

Cette situation pousse Emmanuel Merceron, très proche du club, a demandé aux dirigeants le limogeage de Jocelyn Gourvennec. « Gourvennec peut-il maintenir le FC Nantes ? Clairement non. Je pense qu’il faut aller chercher un nouvel entraîneur dès cette semaine », a-t-il lancé lors de l’émission Nantes Foot. Emmanuel Merceron n’est pas le seul à demander le licenciement de Gourvennec. Gregory Jullian, journaliste de France Bleu Gard Lozère, a aussi lancé le débat pour la succession de Gourvennec.

Dans un message sur son compte X, il a énuméré quelques entraîneurs qui pourraient terminer la saison avec le FC Nantes. « Quel entraîneur va finir la saison sur le banc du FC Nantes ? Montanier, Antonetti, Lamouchi, Battles, Génésio, Kombouaré, Pirlo, Courbis, Garcia ? Les paris sont ouverts », a-t-il écrit.