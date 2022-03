Chelsea Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour les Blues

Publié par Thomas G. le 15 mars 2022 à 17:12

Chelsea est dans la tourmente, le club des Blues ne peut plus acheter ni vendre de joueurs, mais cette interdiction pourrait avoir des avantages.

Chelsea Mercato : Deux renforts chez les Blues

À la surprise générale, la sanction infligée à Chelsea a des avantages pour le club londonien. Les Blues ne peuvent plus vendre de joueurs, ni céder leurs joueurs prêtés. Certains joueurs prêtés par Chelsea ont éclaté au grand jour cette saison et font l’objet de nombreuses convoitises. C’est le cas d’Armando Broja et de Connor Gallagher. Armando Broja est prêté à Southampton, il a inscrit 6 buts en 25 matches de Premier League cette saison. Southampton souhaitait le garder une saison de plus, Newcastle s’était aussi renseigné sur le dossier. Selon The Telepraph, Chelsea avait même fixé un prix pour l’attaquant albanais de 20 ans : 60 millions d’euros. Armando Broja est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2026.

En ce qui concerne Conor Gallagher, il est considéré comme le meilleur espoir cette année en Premier League. Le milieu de terrain anglais de 22 ans réalise sa meilleure saison avec Crystal Palace. Il est l'un des milieux de terrain anglais les plus décisif aux cotés de Mason Mount, Emile Smith Rowe ou encore Bukayo Saka. Cette année, Conor Gallagher a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives. Il a été associé à de nombreuses équipes comme Arsenal et le PSG, mais il sera de retour à Chelsea l’an prochain. Le néo-international anglais est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025.

L’avenir de Chelsea en suspens

Depuis les sanctions du gouvernement britannique, l’avenir de Chelsea s'est assombri, ils sont bloqués de toutes parts sauf sur le terrain. Les Blues vont disputer le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au LOSC mercredi et sont toujours en course pour conserver leur titre. De plus, les hommes de Thomas Tuchel ont arraché ce week-end un succès très important en Premier League face à Newcastle pour garder Arsenal à distance dans la course au top 4. En effet, la qualification en Ligue des Champions permettrait une rentrée d’argent conséquente au club. Une donnée non-négligeable au vu de la crise qui touche les Londoniens.