ASSE Mercato : Transfert à Saint-Etienne, Bafé Gomis dévoile tout !

Publié par ALEXIS le 17 mars 2022 à 11:55

Bafétimbi Gomis aurait pu revenir à l' ASSE pendant le mercato hivernal. Un mois et demi après la fermeture du marché, il justifie son retour manqué.

ASSE : Bafétimbi Gomis proche de Sainté cet hiver

Alors que l’ ASSE cherchait un grand attaquant pour se renforcer pendant le mercato d’hiver dernier, Bafétimbi Gomis était libre de tout engagement. Son contrat avec Al-Hilal (Qatar) était terminé et il était en quête d’un nouveau club où rebondir. Une grosse rumeur l’avait même annoncé proche d’un retour à l’AS Saint-Étienne, son club formateur. Finalement, l’attaquant de 36 ans est retourné à Galatasaray en Turquie. Ce dernier avait défendu les couleurs du club d’Istanbul, lors de la saison 2017-2018, avant son exil dans le Golfe. L’ancien avant-centre des Verts s’est engagé avec le club turc pour une saison et demie, en février, mettant donc fin aux espoirs stéphanois.

Gomis estime que son « retour à Saint-Étienne aurait créé des soucis »

Un mois et demi après sa signature à Galatasaray, il explique les raisons de son retour raté, dans L'Équipe. " Loïc Perrin (coordinateur sportif) m'a appelé quand il a su que j'étais libre. On a été coéquipiers, mais il est surtout un ami. Il cherchait un attaquant d'expérience ", a confirmé l’ancien international tricolore (12 sélections, 3 buts). « Je lui ai tout de suite dit que ma priorité était Galatasaray. L’AS Saint-Étienne reste dans mon cœur, mais je ne souhaitais pas revenir. Je voulais être maître de ma fin de carrière », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Bafétimbi Gomis avait quitté le Forez après 7 saisons sous le maillot des Verts (2002-2009). Mais contre toute attente, il avait signé chez le grand rival des Stéphanois, à l’ OL. Un antécédent qu’il n’a pas oublié. " Mon transfert de Saint-Étienne à Lyon avait été mal géré à l'époque par rapport aux supporters stéphanois. Mon retour aurait pu créer des soucis, dont le club n'a pas besoin aujourd'hui. L’ ASSE a besoin de sérénité pour se sauver ", a justifié le natif du Var.