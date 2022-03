PSG Mercato : La mère de Mbappé relance tout pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2022 à 11:05

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé est à la manœuvre pour l’avenir de son fils, en fin de contrat avec le PSG et annoncé proche du Real Madrid.

Le clan Mbappé réclame une fortune au Real Madrid

Alors que la presse espagnole parle d’un accord total entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, la mère de l’attaquant du Paris Saint-Germain serait toujours à la manœuvre pour l’avenir de son fils. Il faut dire que si la tendance est à un départ dans l’esprit de l’international français de 23 ans, sa mère militerait de son côté pour une prolongation au PSG.

Et Fayza Lamari n’entendrait pas faciliter la tâche à Florentino Pérez dans cette affaire. En effet, d’après les informations du journaliste Eduardo Inda, l’ancienne handballeuse algérienne réclamerait 150 millions d'euros à la direction madrilène comme prime à la signature. Libre le 30 juin prochain, Mbappé n’a pas encore renouvelé son engagement avec le club de la capitale et privilégierait un départ du côté de la capitale espagnole. Mais sa mère, déterminante dans les négociations concernant son futur, pourrait compliquer les choses pour les Merengue. Une ouverture que les dirigeants parisiens pourraient tourner en leur faveur.

PSG Mercato : le Qatar toujours confiant pour Mbappé

Désireux de conserver Kylian Mbappé, au moins jusqu’à la prochaine coupe du monde que le Qatar organise, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui dérouler le tapis rouge ces prochains jours. Une prime à la signature de 150 millions d’euros ne serait donc pas une montagne insurmontable pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens.

Ne serait-ce que pour prolonger Mbappé de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec la garantie d’un transfert au cours de l’été 2023. D’ailleurs, l’ancien milieu offensif parisien Jérôme Rothen a récemment déclaré sur RMC Sport qu’il existait bel et bien une chance de voir l’ancien avant-centre de l’AS Monaco parapher un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain.

« Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment », a expliqué le consultant sportif. Des propos recueillis néanmoins avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions et l’élimination du PSG contre le Real Madrid. En définitive, le feuilleton Mbappé devrait traîner jusqu’à la fin de la saison.