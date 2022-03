PSG Mercato : Une voix officielle annonce le départ de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2022 à 17:05

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne va pas prolonger avec le PSG. Javier Tebas, le président de la Liga, a fait une grande annonce à ce sujet.

Tebas : « Il est certain que Mbappé ne va pas rester au PSG »

Depuis la fin du 8e de finale retour de Ligue des Champions et la défaite cuisante du Paris Saint-Germain, la presse espagnole assure que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Et même si rien n’est encore signé entre les deux parties, les Merengues auraient d’ores et déjà tout bouclé avec l’international français de 23 ans. Selon Marca et d’autres journaux madrilènes, Mbappé va s’engager en faveur des Blancos sur la base d’un contrat longue durée avec un salaire de 25 millions d’euros par saison, ainsi qu’une prime à la signature de 40 millions d’euros.

Et comme pour corroborer toutes ces rumeurs, le président de la Ligue espagnole de football s’est fendu d’une déclaration fracassante sur l’avenir de Mbappé, ce vendredi. En effet, dans des propos accordés à Marca, Javier Tebas a ouvertement assuré que le natif de Bondy ne restera pas au PSG à l’issue de l’exercice en cours. « Il est certain que Mbappé ne va pas rester au PSG. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas annoncé où il sera la saison prochaine sans avoir prolongé son contrat. Ce ne sera pas au PSG, c'est ce que je pense », a déclaré le dirigeant espagnol, qui ne dit toutefois pas où va évoluer le joueur parisien la saison prochaine.

PSG Mercato : La mère de Mbappé fixe une condition astronomique au Real

Le patron du football espagnol pense donc qu’il n’y a plus vraiment de suspense en ce qui concerne la situation de Kylian Mbappé puisqu’il y a fort à parier que le numéro 7 du Paris Saint-Germain défende les couleurs du Real Madrid à compter de la saison prochaine. Cependant, le journaliste Eduardo Inda révèle ce vendredi que la mère du joueur tente de compliquer la tâche à Florentino Pérez, le président madrilène.

En effet, le directeur d’Ok Diario indique que Fayza Lamari, qui gère les discussions sur l’avenir de son fils, réclamerait une prime à la signature de 150 millions d’euros. Une somme que le club espagnol ne compte pas payer et qui ne constituerait pas une montagne insurmontable pour le Qatar et le Paris SG.