PSG Mercato : Al-Khelaïfi pousse Kylian Mbappé vers le Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 05:05

En fin de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG pour le Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas étranger à sa décision.

Kylian Mbappé n’apprécie pas les méthodes de Nasser Al-Khelaïfi

Déçu après la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Kylian Mbappé veut terminer la saison avec l’objectif de remporter le dixième titre de champion de France du club de la capitale. Mais en ce qui est de son avenir, l’international français de 23 ans ne serait pas particulièrement en phase avec les méthodes de son président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le quotidien espagnol El Confidencial explique que Mbappé estimerait évoluer dans « un environnement toxique » avec les manières de faire de l’homme d’affaires qatari.

Une situation qui le pousserait de plus en plus vers le Real Madrid. Le média madrilène évoquant les problèmes judiciaires d’Al-Khelaïfi, sa direction très autoritaire et son manque de vision au niveau sportif sont autant de raisons qui pourraient convaincre le natif de Bondy de quitter le Paris SG pour la Maison-Blanche. « Mbappé veut se libérer d'un environnement toxique pour le football », assure le média espagnol. Toutefois, rien ne serait encore définitif entre Mbappé et le club espagnol.

PSG Mercato : Mbappé n’a encore rien signé avec le Real

Malgré l’assurance des médias espagnols et étrangers, le Paris Saint-Germain n’a pas encore perdu la partie dans le dossier Kylian Mbappé. Même s’il a refusé les dernières propositions de prolongation du Paris Saint-Germain, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco se donne le temps de la réflexion et attend la fin de saison pour écouter toutes les offres possibles.

Pas forcément opposé à une poursuite de l’aventure avec les Rouge et Bleu, le Golden Boy 2017 aimerait surtout écouter les arguments de Nasser Al-Khelaïfi et les autorités qatariennes du PSG. Une tendance confirmée ce lundi par le journaliste italien Fabrizio Romano, qui assure le Real Madrid attend toujours la réponse du champion du monde 2018 qui tient entre ses mains le contrat rédigé et transmis depuis plusieurs mois par les services de Florentino Pérez.

Affaire à suivre donc…