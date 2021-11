PSG Mercato : Mbappé, Florentino Pérez fait une annonce provocante

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 12:51

En fin de contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG. Florentino Pérez, président du Real Madrid, s’est exprimé sur ce dossier.

Florentino Pérez confirme son offre de 200 M€ pour Mbappé

Le Real Madrid était prêt à tout pour s’offrir les services de Kylian Mbappé durant le dernier mercato estival. Dans des propos rapportés par le journal Marca, Florentino Pérez a confirmé ce jeudi avoir formulé une proposition de 200 millions d’euros au Paris Saint-Germain afin de racheter la dernière année de contrat du partenaire de Lionel Messi et Neymar. Une offre refusée par le Paris SG soutenu financièrement par le Qatar.

« Nous devons honorer les contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs. Mais il faut être prêt à les payer. Maintenant, vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas. Quand ils terminent leurs contrats, c'est mieux, mais pour l'instant, il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne vous vendent pas les joueurs », a déclaré Florentino Pérez.

Puis d’ajouter : « Je me bats pour que le management soit ce qui compte, pas l'argent qu'on vous donne de l'extérieur. Le temps viendra où les 30 premiers clubs d'Europe seront détenus par des pays. Ce n'est pas le principe de la Communauté européenne. Je suis venu ici pour me battre et je me suis battu depuis mon arrivée. » Une décision que le club parisien pourrait bien payer cher puisque Mbappé ne compte pas changer d’avis concernant la décision de son futur.

PSG Mercato : Le Real Madrid ne craint plus personne pour Mbappé

Déterminé à récupérer gratuitement Kylian Mbappé l’été prochain, le président du Real Madrid ne se cache plus. Florentino Pérez continue d'afficher clairement son optimisme quant à la signature de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Profitant d’une assemblée avec les supporters du club madrilène pour présenter le nouveau stade Bernabeu, l’homme d’affaires a été interrogé sur le dossier Mbappé.

Selon la célèbre émission El Chiringuito, répondant à l’un des Socios, sur l’éventuelle arrivée de l’international français l’été prochain, Pérez a tout simplement lâché : « tranquille », comme pour dire que tout est sous contrôle dans cette affaire. Mercredi, le quotidien madrilène AS révélait déjà que les choses semblent de plus en plus claires en ce qui concerne l’avenir de l’ancien buteur de l’AS Monaco.

Le média espagnol assure notamment que le champion du monde 2018 n’a pas changé d’avis et sa première option reste un départ libre l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid. D’ailleurs, du côté de la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et les siens commenceraient à prendre conscience qu’ils ont désormais très peu de chances de parvenir à convaincre l’enfant de Bondy de parapher un nouveau bail.