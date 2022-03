OM Mercato : Une importante signature officialisée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 19:35

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à l’ OM. Après sa victoire face à l’OGC Nice (2-1), le club phocéen a acté une importante signature en interne.

OM Mercato : Une belle promotion actée en interne

Il faudrait remonter à bien longtemps pour voir une équipe de l’ OM aussi séduisante. Deuxième Ligue 1 après 29e journées, l’Olympique de Marseille a enregistré un nouveau succès dimanche face à l’OGC Nice. Une victoire 2-1 qui a eu le mérite de faire chavirer le stade Vélodrome et ses milliers de supporters. Dans la foulée de cette victoire capitale dans la course à la Ligue des Champions, la direction de l’ OM a bouclé une importante signature.

L’ancien défenseur brésilien Felipe Saad a connu une belle promotion au sein du club marseillais. Il occupe désormais le poste de coordinateur technique de l'Olympique de Marseille. Il s’occupera notamment de la gestion des joueurs prêtés. Si l'Olympique de Marseille n'a pas encore communiqué sur le sujet, Felipe Saad a pris les devants, en officialisant sa signature via son compte Twitter. L’ancien joueur de Guingamp a tenu à remercier la direction de l’ OM pour cette marque de confiance. « Après 8 mois dans le staff professionnel en tant que traducteur et observateur des adversaires, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance dans ce nouveau poste de Coordinateur Technique avec notamment la fonction de Loans Manager », a-t-il posté.

Les mots de remerciement de Felipe Saad

Âgé de 38 ans, Felipe Saad est arrivé en France en 2007 où il a évolué successivement à Guingamp, Evian, Ajaccio, Caen, Strasbourg, Lorient puis au Paris FC. Il a raccroché les crampons en juin 2020 au sein du club parisien. Reconverti en tant que recruteur sportif puis consultant TV, Felipe Saad a rejoint le staff technique de l’Olympique de Marseille à l’été 2021 où il a connu cette belle promotion. Nouveau coordinateur technique de l’ OM, Felipe Saad a également tenu à remercier toutes ces personnes qui l’ont aidé dans ce nouveau parcours. « Merci à toutes les personnes qui me permettent d'apprendre au quotidien et qui me donnent l'opportunité de vivre cette passion effervescente dans le cœur du projet », a-t-il conclu.