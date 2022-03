OM Mercato : La riposte inattendue de Longoria pour Saliba

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 17:35

C’est bientôt la fin du prêt de William Saliba à l’ OM. Si Arsenal s’active pour récupérer son jeune défenseur, la direction marseillaise n’a pas encore dit son dernier mot.

OM Mercato : Longoria ne lâche rien pour William Saliba

C’est une belle récompense pour William Saliba. Le jeune défenseur central de l’Olympique de Marseille a été convoqué en Equipe de France pour pallier le forfait de Benjamin Pavard, testé positif au Covid-19. Le jeune joueur va ainsi découvrir les Bleus pour la première fois de sa carrière. Une première convocation en équipe nationale qui confirme sa très belle saison à l’ OM.

Prêté sans option d’achat par Arsenal lors du dernier mercato estival, William Saliba est très vite devenu incontournable au sein de la défense de l’Olympique de Marseille, enchaînant de belles prestations en 40 rencontres. Ses performances ont donc convaincu Didier Deschamps, mais aussi la direction des Gunners. Le journal Goal révélait récemment que les dirigeants d’Arsenal ont prévu de rencontrer le jeune défenseur prometteur dans les jours à venir en vue de prolonger son contrat expirant en juin 2024. William Saliba ne devrait donc pas porter le maillot phocéen la saison prochaine. Néanmoins, la direction de l’ OM n’a pas encore abdiqué dans ce dossier.

Comme l’indique le journaliste François David sur son compte Twitter, « Pablo Longoria fait tout son possible » pour conserver William Saliba. Les dirigeants marseillais envisageraient de discuter avec leurs homologues londoniens de la possibilité d’un nouveau prêt d’un an pour le jeune défenseur tricolore. La perspective de poursuivre son aventure à l’ OM ne déplaît pas au principal concerné. Mais Marseille devra faire face à une concurrence de taille.

Le Real Madrid va superviser William Saliba

En effet, l' OM n’est pas le seul club intéressé par la signature de William Saliba. Outre le FC Séville et l’Inter Milan, le Real Madrid est également sur le coup. Selon les informations du média espagnol Defensa Central, des émissaires madrilènes effectueront le voyage en France cette semaine afin de superviser le jeune défenseur central lors des prochains matches amicaux des Bleus qui affrontent consécutivement la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars. Les émissaires du Real en profiteront pour superviser la pépite de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni.