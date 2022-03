PSG Mercato : Un proche de Messi annonce Mbappé au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 15:53

Kylian Mbappé tournera-t-il finalement le dos à une prolongation avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid ? Un proche de Lionel Messi dévoile un indice.

PSG Mercato : Le Paris SG garde espoir pour Kylian Mbappé

À un peu plus de deux mois de la fin de la saison, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans n’a toujours pas renouvelé avec le Paris Saint-Germain. Et d’après plusieurs sources espagnoles, le Real Madrid aurait d’ores et déjà conclut un accord de principe avec l’ancien ailier de l’AS Monaco.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano indique que « la priorité de Kylian Mbappé est le Real Madrid, mais le contrat n’est toujours pas signé. Le club madrilène attend cette étape finale. Le PSG se bat pour le conserver, considérant qu’il n’a justement pas signé au Real à l’heure actuelle ». En attendant la prise de parole officielle du principal concerné pour annoncer sa décision, un proche de Lionel Messi a livré des informations.

Cesc Fabregas valide l’arrivée de Mbappé au Real

Alors que Kylian Mbappé attend la fin de saison pour prendre une décision, les spéculations vont bon train sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Un proche de Lionel Messi le voit déjà au Real Madrid. En effet, dans une interview accordée au quotidien madrilène Marca, le milieu de terrain de l’AS Monaco, Cesc Fabregas, s'est prononcé sur le futur de Mbappé et son possible transfert gratuit au Real. Pour l’international espagnol de 34 ans, une arrivée chez les Merengues serait une excellente chose pour la carrière du champion du monde 2018.

« Le futur est entre ses mains. Ce qu’il fait, la puissance qu’il a, je n’ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a la puissance et la finition de joueurs comme Ronaldo et Henry. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que ‘je suis le meilleur et je le sais’ et cela lui donne de la force », a d’abord encensé le meilleur ami de Lionel Messi avant de se projeter sur l’avenir de l’enfant de Bondy. « Je n’ai aucun contact avec Madrid, mais d’après ce qui se dit, je pense qu’il ira là-bas. Je pense que cette façon de jouer au Bernabéu est parfaite pour lui. Dans le championnat espagnol, il pourrait battre tous les records. Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel », a précisé Cesc Fabregas. Le PSG et le Qatar sont donc prévenus.