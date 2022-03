PSG Mercato : Mbappé, le Qatar proche d’une opération colossale !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2022 à 11:23

Et si Kylian Mbappé prolongeait finalement son contrat avec le PSG au détriment d’un départ libre au Real Madrid ? Les planètes s’alignent.

Kylian Mbappé pose une nouvelle condition pour prolonger

Le Qatar continue de travailler en coulisses pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et alors que la presse espagnole annonce un accord déjà ficelé entre le Real Madrid et l’international tricolore de 23 ans, Le Parisien assure que l’enfant de Bondy pourrait finalement poursuivre son aventure en Ligue 1.

En effet, le quotidien régional explique que Kylian Mbappé, qui a créé une vive polémique cette semaine en refusant de participer à des opérations marketing avec la Fédération Française de Football, poserait également les mêmes conditions au PSG. Soucieux d’être le seul gestionnaire de la totalité des droits liés à son image, le numéro 7 des Rouge et Bleu s'est dressé contre la FFF pour ne pas apparaître sur les visuels de Coca Cola et d’autres marques de paris sportifs.

D’après la même source, ce désir de contrôler son image serait également à l’ordre du jour dans les négociations entre la direction parisienne et les représentants du champion du monde 2018. Libre le 30 juin prochain et fortement pressenti au Real Madrid, le coéquipier de Lionel Messi pourrait finalement parapher un nouveau bail en faveur du Paris SG s’il obtient gain de cause dans cette nouvelle requête. La réponse du Qatar pourrait être en la faveur du joueur.

PSG Mercato : Vers un accord entre le Paris SG et Mbappé ?

RMC Sport confirme l’information du journal Le Parisien et indique que Nasser Al-Khelaïfi et les siens se montreraient plutôt ouverts à la discussion et aurait fait comprendre au clan Mbappé que le Paris Saint-Germain serait disposé à faire les efforts nécessaires afin de permettre au joueur de choisir et de maîtriser à 100% son image s’il prolongeait son bail.

Pour l’éloigner du Real Madrid, le PSG serait donc prêt à faire des sacrifices pour l’enfant de Bondy lors de ces journées dédiées aux partenaires du club afin d’offrir au joyau français le contrôle sur la totalité de ses droits à l'image, tout comme Lionel Messi, qui peut maîtriser ses apparitions publicitaires à Paris.