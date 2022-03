PSG Mercato : Retour fracassant du Qatar dans le dossier Haaland

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 19:12

Alors que Kylian Mbappé semble de plus en plus se diriger vers un départ pour le Real Madrid, le PSG serait revenu à la charge pour Erling Haaland.

Le PSG toujours en lice pour Erling Haaland ?

Avec la situation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup sur le marché des attaquants lors du prochain mercato estival. Si les pistes Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku reviennent avec récurrence, Nasser Al-Khelaïfi et les siens visent encore plus haut en allant chercher dans le Top 5 des grands attaquants du monde. Le journaliste italien Nicolò Schira assure ainsi que le club de la capitale serait revenu à la charge dans le dossier Erling Haaland.

Si le vice-champion de France semble avoir pris du retard dans cette affaire, le Qatar n’aurait pas renoncé pour autant à l’avant-centre du Borussia Dortmund. Alors que le FC Barcelone par la voix de son président a officiellement confirmé son incapacité à s’aligner sur les montants évoqués dans ce dossier et que le Real Madrid mise plus sur une arrivée de Kylian Mbappé, le PSG serait convaincu d’avoir une chance de signer l’international norvégien de 21 ans si Mbappé venait à quitter la capitale cet été.

Le Bayern Munich, qui pourrait perdre Robert Lewandowski l’été prochain, serait également positionné sur ce coup. Pour rappel, Haaland dispose d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros. Une somme qui ne constitue pas une montagne insurmontable pour les finances d’un club comme le Paris SG. Mais Doha devrait aussi satisfaire certaines conditions s’il tient à offrir le Golden Boy 2020 au leader du championnat français.

PSG Mercato : Haaland a fixé ses conditions pour signer

D’après les renseignements recueillis par le média Goal Espagne, Erling Haaland serait déterminé à quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison afin de rejoindre les rangs d’une équipe qui lui garantira de gagner des trophées importants, notamment la Ligue des Champions. Si la direction du club allemand attend bien un chèque de 75 millions d’euros pour le laisser partir, le natif de Leeds souhaiterait intégrer une équipe avec un projet solide sur la base d’un salaire compris entre 20 et 25 millions d’euros.

Selon la source ibérique, le Real Madrid est bel et bien le mieux placé dans ce dossier, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir à Haaland le salaire de ses rêves afin de l’installer au coeur du projet parisien si Mbappé changeait d’air l’été prochain. Le PSG devrait aussi se méfier de la concurrence du numéro 9 du BVB.