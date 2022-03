ASSE Mercato : Les Verts sur un joli coup à Paris pour l'été

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 04:12

Après avoir arraché Adil Aouchiche au PSG, l’ ASSE viserait un autre titi parisien. Les Verts voudraient le recruter cet été.

Un titi parisien dans le viseur de l’ ASSE

Disposant de moyens limités pour signer de grands noms, l’AS Saint-Étienne est contrainte depuis quelques saisons à revoir ses ambitions au mercato à la baisse. En lutte pour le maintien cette saison, l’ ASSE a massivement recruté des joueurs en prêt ou libres de tout de contrat durant le mercato d’hiver. Alors que la plupart de ses recrues hivernales va quitter le navire, Saint-Étienne souhaite boucler la signature d’un prometteur milieu de terrain cet été. Une fois de plus, le club ligérien lorgnerait du côté du Paris Saint-Germain pour renforcer ses rangs. Les Verts seraient intéressés par Junior Dina Ebimbé. Il ne reste plus qu’un an de contrat au milieu de terrain âgé de 23 ans.

Deux conditions pour boucler le dossier Dina Ebimbé

Certaines sources locales, dont Actu Sainté et Le Quotidien du Sport, assurent que l’AS Saint-Étienne aurait déjà enclenché les manœuvres dans ce dossier. Des émissaires stéphanois auraient déjà approché l’entourage du jeune milieu du PSG en vue d’une arrivée à l’ ASSE la saison prochaine. Ces sources assurent que le club ligérien souhaite recruter le titi dans le cadre d’un prêt. Une option qui plaîrait au club de la capitale qui souhaiterait offrir du temps de jeu à sa pépite. Laquelle avait déjà été prêtée ces deux dernières saisons au Havre puis à Dijon.

Avant de lâcher son jeune milieu de terrain cet été, Paris voudrait prolonger son contrat. De même, les Verts doivent assurer leur maintien dans l’élite pour augmenter leurs chances de recruter Dina Ebimbé. Dans le Forez, il retrouverait Adil Aouchiche. Cet autre milieu formé au PSG a rejoint Sainté en tant que joueur libre en 2019.