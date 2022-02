ASSE : Un cadre de Dupraz tient la solution pour le maintien

Publié par ALEXIS le 26 février 2022 à 13:36

Sortie de la zone de relégation, l’ ASSE a un déplacement compliqué à Paris, ce samedi. À cette occasion, Boudebouz a livré sa recette pour le maintien.

ASSE : Ligue 1, l'AS Saint-Étienne loin d'être sauvée

L’ ASSE joue un gros match ce samedi (21h) au Parc des Princes, lors de la 26e journée de Ligue 1. L’équipe de Pascal Dupraz est arrivée à Paris gonflé à bloc. Son objectif ? Tenter de réussir le même coup que celui du FC Nantes contre le club de la capitale, samedi dernier (3-1). L’AS Saint-Étienne espère surprendre le Paris Saint-Germain, qui semble plus concentré sur son match retour contre le Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions (9 mars). Les Stéphanois souhaitent en profiter pour prendre un point au moins.

Pour rappel, l'équipe de Pascal Dupraz est sur une série de 3 victoires et un nul et n'est plus la lanterne rouge du championnat. Elle est remontée à la 16e place, devant 4 concurrents directs dans la course pour le maintien : l’ESTAC (17e), le FC Lorient (18e), le FC Metz (19e) et Bordeaux (20e). Cependant, l’ ASSE est loin d’être assurée du maintien dans l’élite en ce moment. Elle n’a qu’un point de plus que les 4 clubs du bas du tableau. En cas de défaite des Verts à Paris, ils se retrouveraient dans la zone rouge de relégation, si leurs concurrents prennent des points évidemment.

Boudebouz, « gagner des matchs à confrontations directes »

Conscient de la fragilité de l’avance stéphanoise, Ryad Boudebouz a livré sa recette pour le maintien de Sainté en L1 d’ici le dernier match de la saison, le 21 mai, contre le FC Nantes à la Beaujoire. « On a un match, entre guillemets, bonus à Paris, parce que c'est le PSG. Et après, tu as des confrontations directes qu'il va falloir gagner, des matchs à l'extérieur où on est capables de faire le travail. Quand on n’avait que 12 points, on se disait que telle équipe devait perdre... Maintenant, on a remis les compteurs, on est à peu près tous à égalité. C'est ce qu'on va faire qui fera en sorte que l'équipe se maintienne », a recommandé le milieu offensif de l’ ASSE.