Barça Mercato : Une pépite du FC Barcelone bientôt sur le départ ?

Publié par Thomas G. le 30 mars 2022 à 12:59

Le Barça pourrait perdre dans les prochains mois l'une des pépites les plus prometteuses de son effectif. Les négociations pour sa prolongation patinent.

Barça Mercato : La prolongation de Gavi n’avance pas

Pablo Gavi est l’une des révélations du Barça cette année. Lancé par Ronald Koeman en début de saison, le jeune joueur Espagnol n’en finit plus d’impressionner. Gavi est devenu international à 17 ans, puis a participé avec brio au Final 4 de la Ligue des Nations où il a réalisé deux prestations remarquées face à la France et l’Italie. En club malgré son jeune âge, il s’est imposé en tant que titulaire aux yeux de Ronald Koeman et Xavi, devant l'un des talents les plus prometteurs du football mondial.

Cependant, il n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Son contrat expire en juin prochain et la situation est urgente pour les Blaugranas. D’après les quotidiens espagnols Mundo Deportivo et Sport, à l’heure actuelle, la proposition du Barça est bien en dessous des demandes du joueur. L’international espagnol veut continuer avec son club formateur, mais conscient de sa valeur, il ne signera pas à n’importe quel prix. Xavi Hernandez inquiet de la situation s’est personnellement impliqué dans la prolongation de son contrat en jouant les intermédiaires entre Gavi et les dirigeants du Barça.

De grands clubs à l’affût de Gavi

Si le FC Barcelone ne parvient pas à trouver d’accord avec l’international espagnol de 18 ans. De nombreux clubs seraient intéressés pour l’accueillir. Liverpool avait fait une offre de 50 millions d’euros au Barça en janvier pour Gavi, une offre que les Blaugranas avaient refusé. Les Reds vont revenir à la la charge dans les prochaines semaines pour convaincre le joueur formé à la Masia de signer librement chez eux cet été.

En signant à Liverpool, le milieu espagnol de 18 ans pourrait tout simplement multiplier son salaire par 10. Le Barça ne peut pas s’aligner sur la proposition des Anglais. Pour l’instant, la proposition des Catalans est jugée trop basse par les représentants de l’international espagnol. Le FC Barcelone va devoir s’activer pour ne pas perdre l’une de ses meilleures pépites qui est également sur les tablettes du Bayern Munich et de Manchester United.