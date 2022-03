PSG Mercato : Après Mbappé, une autre grosse star sur le départ ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2022 à 19:22

Alors que Kylian Mbappé est fortement pressenti au Real Madrid, le PSG pourrait également perdre une autre grosse star à l’issue de la saison.

Une recrue estivale se poserait déjà des questions

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se prépare à de profonds bouleversements au sein de son effectif. Si des gros noms sont annoncés lors du prochain mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi et les siens pourraient également connaître d'importants départs. En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé est fortement pressenti du côté du Real Madrid. Les dirigeants parisiens continuent de faire le pressing auprès de leur joyau français afin qu’il change d’avis et accepte de parapher un nouveau bail, mais la presse espagnole assure qu’un accord verbal existe d’ores et déjà entre le joueur de 23 ans et le club madrilène.

Ce jeudi, la presse italienne indique que le dossier Mbappé pourrait ne pas être l’unique casse-tête de la direction du PSG dans les mois à venir. La Gazzetta dello Sport révèle que Gianluigi Donnarumma se poserait sérieusement des questions sur son avenir dans la capitale. Arrivé en grande pompe l’été dernier, l’ancien gardien de but de l’AC Milan pourrait ainsi quitter les Rouge et Bleu malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026. D’autant qu’une porte prestigieuse s’ouvrirait déjà devant lui.

PSG Mercato : Donnarumma veut retourner en Italie

Depuis sa boulette qui a facilité l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma traîne son spleen dans la capitale française. Sévèrement critiqué dans son pays pour avoir quitté son club formateur l’AC Milan pour s’engager avec le PSG, le compatriote de Marco Verratti songerait de plus en plus à un retour en Serie A.

Le Corriere della Sera confirme l’information et révèle que, nostalgique de ses années milanaises, Donnarumma réfléchirait à un retour en Italie. Courtisan de longue date du natif de Castellammare di Stabia, la Juventus Turin serait d'ailleurs prête à le relancer même si son salaire parisien pourrait constituer un sérieux blocage. « Gianluigi Donnarumma serait en pleine réflexion sur son avenir. Le gardien du PSG aimerait probablement revenir en Italie, où la Juve le suit toujours. Son contrat est un frein, même s’il pourrait bénéficier du "Decreto Crescita" à son retour… mais en 2023 », explique le journal transalpin. Reste maintenant à savoir si le Paris SG sera disposé à le laisser partir.