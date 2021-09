PSG Mercato : Ça chauffe déjà à Paris avec Gianluigi Donnarumma !

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2021 à 13:07

C’est une situation que beaucoup d’observateurs avaient prédit pour le PSG et elle survient déjà après seulement sept journées de championnat. Gianluigi Donnarumma est mécontent de sa situation.

PSG : Gianluigi Donnarumma commence à s'agacer

Arrivé en grande pompe cet été, Gianluigi Donnarumma commence déjà à montrer des signes d’agacements selon son entourage. La raison ? Titularisé à seulement deux reprises par Mauricio Pochettino depuis le début de saison, le nouveau gardien de but du Paris Saint-Germain est mécontent de sa situation selon la presse italienne du jour. En effet, le Corriere della Sera rapporte ce vendredi que Donnarumma n'est pas satisfait de sa situation au PSG. L’ancien portier de l’AC Milan se doutait de la concurrence avec Keylor Navas, mais n’imaginait pas passer autant de temps sur le banc. Ses proches et ex-coéquipiers racontent qu’il est très peu souriant.

« Nous ne sommes qu'en septembre, il est vrai, et il est certain que Donnarumma fera tout pour retourner la situation et gagner sa place de titulaire au PSG », explique le journal transalpin, qui espère que la situation va rapidement changer sous peine de pourrir l’atmosphère dans le vestiaire parisien et « causer maux de tête à Roberto Mancini lors des prochains rendez-vous internationaux ». Tout compte fait, si les choses ne s’arrangent pas à Paris, l’international italien de 22 ans sait d’ores et déjà que la Juventus de Turin est prête à le rapatrier en Serie A avec une place de titulaire à l’Allianz Stadium.

La Juve en embuscade pour Donnarumma

S’il devait continuer à passer autant de temps sur le banc de touche, Gianluigi Donnarumma pourrait envisager un départ dans les mois à venir. Selon le Corriere della Sera, la Juventus de Turin surveille avec attention ce dossier et n’exclut pas de revenir à la charge lors du mercato estival 2022 en raison du mauvais début de saison de son gardien polonais Wojciech Szczesny.

Le quotidien transalpin explique notamment qu’une « réflexion est déjà en cours à Turin » concernant l'ancien gardien d'Arsenal dont le contrat à Turin court jusqu'en 2024 avec un salaire de 7 millions d'euros net par saison. Pas à l'origine de la venue de Donnarumma, Mauricio Pochettino tente de gérer la situation du mieux possible, mais semble déjà marcher sur des oeufs. D’autant que la presse italienne pousse le meilleur joueur de l’Euro 2020 à la révolte.