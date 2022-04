ASSE-OM : Une décision exceptionnelle de La LFP tombe pour le choc

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 13:36

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ce samedi, avec notamment le choc ASSE-OM. Une décision de la LFP vient de tomber pour ce match.

Le match ASSE-OM reporté à dimanche

Les supporters de l’AS Saint-Étienne et ceux de l’Olympique de Marseille vont devoir patienter 24 heures de plus pour connaître le vainqueur du choc de la 30e journée de Ligue 1 qui doit poser les deux équipes au stade Geoffroy-Guichard. Initialement prévu pour se dérouler ce samedi, à 21 heures, le match a finalement été décalé à dimanche par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

En effet, l’ASSE a annoncé ce jour sur son site officiel que « compte tenu des difficultés d'accès au stade Geoffroy-Guichard, la LFP a décidé en accord avec toutes les parties prenantes à l’organisation de la rencontre, de reporter ASSE-OM, prévue ce samedi, à demain dimanche 3 avril. » Poursuivant, le club ligérien précise que la LFP n’a pas encore arrêté « l’horaire définitif » qui « sera communiqué rapidement » pour la rencontre les Phocéens et les Verts.

Pour rappel, plusieurs sources locales avaient déjà annoncé qu’en raison des chutes de neige enregistrées dans le Forez depuis plusieurs heures, la pelouse du stade Geoffroy-Guichard était impraticable. À la suite de l’AS Saint-Étienne, l’OM a également confirmé ce report.

ASSE-OM reprogrammé à 15h ce dimanche ?

La réunion de sécurité, qui se tenait ce samedi concernant le match entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille, a donc décidé d’un report. Le choc entre Stéphanois et Marseillais n’aura donc pas lieu ce soir dans le Chaudron. Alors qu’aucun horaire n’a été précisé par la LFP pour ce match, plusieurs médias indiquent que les hommes de Pascal Dupraz et ceux de Jorge Sampaoli pourraient se retrouver dimanche à 15h.

Mais dans un premier bref communiqué avant la décision de la LFP, l’ASSE prévenait déjà que « l’information qui circule d'un report à demain, dimanche 15h, n'est pas encore confirmée. L'éventualité d'un report lors d'une semaine ultérieure n'est pas à exclure. » La Ligue de Football Professionnel devrait donc fournir plus d’informations dans les prochaines heures.

Affaire à suivre donc...