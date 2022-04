PSG Mercato : Mbappé va prolonger, le Qatar frappe très fort !

Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2022 à 19:59

Le PSG va-t-il frapper le plus gros coup du mercato estival avec Kylian Mbappé ? Opposé au Real Madrid, le Qatar s’activerait bien dans ce sens.

La tendance s’inverse pour l’avenir de Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a encore semé plus de doute autour de son avenir après sa déclaration de dimanche soir après la large victoire du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (5-1). « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », a lancé l’international français de 23 ans en zone mixte.

Annoncé tout proche du Real Madrid avec qui il aurait déjà un accord, Mbappé n’exclurait donc pas de renouveler son engagement avec le club de la capitale. Et ce lundi, la radio France Bleu Paris confirme cette tendance, expliquant notamment que « des sources confirment que la tendance semble s'inverser et qu'une prolongation n'a plus rien d'utopique. L'optimisme est même de mise. » Déterminé à conserver son joyau tricolore, le Qatar serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

PSG Mercato : La dernière offre du Qatar pour Mbappé

En effet, selon les renseignements de RMC Sport, les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain seraient disposés à offrir à Kylian Mbappé le plus gros salaire du vestiaire. Les dirigeants parisiens ambitionneraient de bâtir l’avenir autour de Mbappé avec un projet et un recrutement taillés à sa dimension. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et les siens travailleraient sur un contrat de courte durée, soit jusqu’en juin 2024, avec la possibilité d’un transfert à l’été 2023.

Mieux, la direction parisienne serait d’accord pour laisser à l’ancien joueur de l’AS Monaco le contrôle total de son droit à l’image, un élément devenu désormais vital pour l’enfant de Bondy qui a récemment refusé de participer aux opérations commerciales avec les sponsors de la Fédération Française de Football. Reste maintenant à savoir si ce revirement, qui constituerait un très gros coup pour le PSG, va se concrétiser entre les deux parties.

Affaire à suivre donc…