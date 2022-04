PSG Mercato : Mbappé proche d’une prolongation, les indices tombent

Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2022 à 13:59

Fortement pressenti au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son bail avec le PSG. Plusieurs indices plaident dans ce sens.

La tendance semble s'inverser pour Kylian Mbappé

Après sa sortie fracassante à l’issue de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Lorient, Kylian Mbappé a totalement relancé la question de son avenir, lui, dont le contrat expire le 30 juin prochain. D’après plusieurs sources locales et étrangères, une prolongation au PSG deviendrait de plus en plus une option sérieuse pour la suite de la carrière de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Ce lundi matin, France Bleu Paris révèle que « des sources confirment que la tendance semble s'inverser et qu'une prolongation n'a plus rien d'utopique. L'optimisme est même de mise ». La radio régionale explique notamment que « des nouveaux éléments » qui pourraient inciter Mbappé à prolonger sont désormais apparus dans ce dossier comme le principal concerné l’a lui-même reconnu.

Annoncé tout proche du Real Madrid, le coéquipier de Lionel Messi pourrait se laisser convaincre par une courte prolongation, soit jusqu’en juin 2024 avec la possibilité d’un transfert à l’été 2023. Entre la possibilité de battre le record de buts du PSG détenu par Edinson Cavani et ses 200 réalisations, soit une différence de 40 unités entre les deux hommes, et la volonté du Qatar de remplacer Mauricio Pochettino par Zinédine Zidane sur le banc, les raisons de croire en une prochaine prolongation sont de plus en plus nombreuses pour les Ultras, avec lesquels le courant semble très bien passé désormais. Même si à Madrid, l’espoir demeure toujours dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid inquiet après la sortie de Mbappé ?

Si la déclaration de Kylian Mbappé à propos de son avenir semble intriguer en France, les principaux médias proches du Real Madrid continuent de se montrer rassurants quant à l’aboutissement de cette affaire, assurant même Florentino Pérez et les siens restent « confiants et sereins ». Le quotidien madrilène Marca assure même que les derniers propos du champion du monde 2018 n’inquiètent guère la direction du leader de Liga, qui reste convaincue que sa décision est déjà prise, contrairement à ce qu’il a laissé entendre dimanche soir au Parc des Princes.