Stade Rennais Mercato : Deux départs actés au SRFC et une signature !

Publié par Thomas le 05 avril 2022 à 10:49

Le mercato estival du Stade Rennais s'annonce agité. Après Jonas Martin, deux pépites vont faire leurs valises du SRFC dans quelques mois.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais va faire du ménage

Tonitruants l’été dernier en termes de signatures, les Rouge et Noir devraient connaître de nombreux départs cet été. Une opération dégraissage déjà menée par Florian Maurice en janvier dernier avec les prêts de Junior Kadile (Famalicao), Matthis Abline (Le Havre) et Metehan Güclü (FC Emmen). Auteur d’une saison historique, le Stade Rennais n’a pas manqué d’attirer l’oeil des observateurs et notamment de gros clubs, désireux de recruter certains joueurs bretons lors du mercato.

Si des cadres comme Jonas Martin et peut-être même Benjamin Bourigeaud devraient quitter le Roazhon Park cet été, le SRFC prévoit de laisser filer d’autres éléments issus de son centre de formation. Comme le révèle le journaliste Benjamin Quarez, Florian Maurice ne retiendra pas le défenseur central Yanis Dede-Lhomme (né en 2002), apparu à quelques entraînement cette saison avec les pros. Le joueur passé par les catégories jeunes du RC Lens, ne sera pas prolongé à l’issue de son contrat et devra donc se trouver un nouveau point de chute. Même schéma pour le prometteur Winston André, qui fera également ses valises en juin.

Un premier contrat proposé pour un buteur

Désireux de penser à l’avenir, le directeur sportif rennais ne devrait pas seulement se débarrasser de pièces indésirables. D’après la source, Florian Maurice devrait également offrir de premiers contrats à de jeunes promesses. À l’instar de Mathys Tel ou Jeanuël Belocian l’année passée, le SRFC devrait prochainement voir signer le talentueux Gabriel Tutu (18 ans) pour un contrat stagiaire à Rennes. Une signature qui témoigne de la forte volonté du club breton à rajeunir son effectif pour les futures saisons. En parallèle, les Rouge et Noir travaillent d’arrache-pied pour renforcer leur groupe cet été et cibleraient l’attaquant Moise Kean de la Juventus, d’après la presse turinoise.