Stade Rennais Mercato : Exclu, le SRFC boucle une signature en attaque !

Publié par Thomas le 26 janvier 2022 à 17:35

Tout s'accélère au Stade Rennais. À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le SRFC pourrait acter une belle signature en attaque.

SRFC Mercato : Junior Kadile va prolonger à Rennes

Si cet hiver le Stade Rennais souhaite se montrer économe en matière de transferts, le club devrait bel et bien frapper quelques jolis coups mercato. Dans sa volonté de miser sur l’avenir, les Rouge et Noir continuent leur opération prolongation de contrat. Après Mathys Tel l’été dernier, ou plus récemment Jeanuel Belocian et Désiré Doué, le club breton continue de blinder ses jeunes promesses avec cette fois-ci un attaquant prometteur.

Selon nos informations, le SRFC s’apprête à renouveler le contrat de Junior Kadile, prometteur attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2023 à Rennes. Cette extension de contrat serait suivie dans la foulée d’un prêt à l’étranger, plus précisément au Portugal dans le club de Famalicão, actuellement 16e de la Liga Portugal. D'après un proche du joueur, le départ du Rennais vers le club portugais serait quasiment acté et devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Avec ce départ, Florian Maurice poursuit donc son dégraissage notamment du secteur offensif, très fourni depuis les arrivées de Kamaldeen Sulemana et Gaëtan Laborde l’été dernier. Il y a quelques jours, c’est Matthis Abline qui quittait les rangs du SRFC pour un prêt au Havre, après avoir prolongé lui aussi chez les Rouge et Noir jusqu’en 2025.

Deux départs actés cette semaine

En plus de Junior Kadile, qui devrait donc partir cette semaine du SRFC, un autre joueur breton est proche de plier bagage avant la fin du mercato hivernal. Selon Loïc Tanzi, le Stade Rennais négocie actuellement aux Pays-Bas avec le club du FC Emmen en deuxième division néerlandaise pour le transfert de Metehan Güclü. Le joueur, qui n’aura disputé aucune rencontre sous la tunique Rouge et Noir, se trouve depuis plusieurs jours sur place en l’attente de l’officialisation du deal.