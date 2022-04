Chelsea Mercato : Le renfort d'un international anglais acté !

Publié par Thomas G. le 06 avril 2022 à 11:29

Les dirigeants de Chelsea peuvent se frotter les mains. Ils viennent de boucler le renfort d'un international anglais au club, qui arrivera cet été.

Chelsea Mercato : Conor Gallagher est de retour

La sensation de l’année en Premier League, Conor Gallagher, va revenir dans son club formateur cet été. Selon les informations du média anglais The Express, les dirigeants de Chelsea ont décidé de rapatrier le milieu de 22 ans et de le conserver. Il faut dire que Gallagher impressionne cette saison, il est la pièce maîtresse du dispositif de Patrick Vieira. Il fait désormais partie des meilleurs joueurs de Premier League et ses performances avec Crystal Palace lui ont ouvert les portes de la sélection anglaise, puisqu'il compte déjà deux capes avec les Three Lions.

Son dernier fait d’armes remonte à Arsenal, où Conor Gallagher a harcelé les Gunners rendant impossible la mise en place de leur jeu et facilitant la victoire de son équipe. Le milieu de terrain va donc retourner à Chelsea après avoir connu quatre prêts consécutifs, à Charlton, Swansea, West Bromwich et Crystal Palace. D’après la presse anglaise, il devrait prolonger son contrat avec Chelsea afin d'éviter les assauts des clubs cet été. C'est la deuxième bonne nouvelle pour les Londoniens après la prolonation de César Azpilicueta.

Jürgen Klopp est un fan de Gallagher

Les Blues pourraient décider de blinder Conor Gallagher pour éviter de le perdre lors du prochain mercato. Reste à connaître les désirs du joueur, qui n’a pas évolué sous les couleurs de son club formateur depuis 4 ans.

Jürgen Klopp s'est aussi positionné pour l’international anglais de 22 ans. Selon The Express, ​les dirigeants de Liverpool ont formulé une offre de 45 millions d’euros à Chelsea. Une proposition qui a été refusée par les Blues car jugée trop basse. L’entraîneur allemand voit en Conor Gallagher le successeur idéal de Jordan Henderson. Il estime que ses qualités seraient compatibles avec son système de jeu. Pour s’attacher ses services, il faudra au minimum débourser 60 millions d’euros.